В семейном кругу и с верой в мир: как украинские звезды празднуют Пасху-2025

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

"Посвятили!", - коротко подписали семейный кадр супруги, которые посвятили свою праздничную корзину в Страстную субботу перед Пасхой.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Наталка Карпа

Исполнительница Наталка Карпа также вместе со своей большой семьей посвятили пасхальные корзины с вечера субботы.

"Посвятили пасочку", - написала певица.

Наталка Карпа с семьей (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Тарас Цымбалюк

Новоиспеченный герой будущего сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк приехал в свой родной город Корсунь-Шевченковский, чтобы провести этот день с родителями. Тарас Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Дома. Мира - нам всем, друзья!", - подписал он фото с мамой.

Лилия Ребрик

"Светлой Пасхи всем, кто верит, ждет, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил. Христос Воскрес!", - обратилась телеведущая к фолловерам и показала теплые семейные фото.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Желаю своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - поздравила фанов телеведущая не из родного Хмельницкого, а из Киевской области, где празднует Пасху вместе с любимым.

Леся Никитюк показала праздничную корзину на Пасху-2025 (скриншот)

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская записала видеообращение к своим подписчикам с теплыми словами поздравлений.

"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Мира и добра в каждый дом!", - написала исполнительница.

Марина Узелкова

"Христос Воскрес! Пусть эта Пасха подарит вам не только духовное обновление, но и заряд энергии на новые победы. Больше радости - меньше вредных калорий, больше любви - меньше стресса. И помните: даже после праздников мы качаем не только куличи, но и пресс!", - поделилась теплыми пожеланиями звездный фитнес-тренер. Марина Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Alyona Alyona

Рэп-исполнительница с утра сходила в церковь, где посвятила пасхальную корзину.

Alyona Alyona (скриншот)

"6 утра. Как красиво, сохраняем традиции. Христос Воскрес", - написала Alyona Alyona.

Александр Педан

"Христос Воскрес! Мирного неба нам и благодарим Силы Обороны за возможность праздновать", - поздравил со светлым праздником телеведущий. Александр Педан с женой и сыном (фото: instagram.com/pedanos)