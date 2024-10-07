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В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Понедельник 07 октября 2024 10:42
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В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Катерина Собкова

Популярная певица Мадонна объявила в сети трагическую новость - умер ее младший брат Кристофер Чикконе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост знаменитости в Instagram.

Известно, что Кристофер скончался в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с раком.

Певица посвятила брату трогательную публикацию, назвав его очень близким человеком, и добавила серию совместных фото.

"Моего брата Кристофера больше нет. Он был самым близким мне человеком так долго. Трудно объяснить нашу связь", - отметила певица.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Брат знаменитости в молодости (фото: instagram.com/madonna)

Далее она вспомнила их детство в маленьком городке - их с братом связывали танцы. Они помогли им самовыражаться, особенно для Кристофера, который открыто жил как гей в консервативном обществе.

"Мы взялись за руки и танцевали сквозь безумие нашего детства. На самом деле танец был своего рода суперклеем, который удерживал нас вместе. Мой учитель балета, которого тоже звали Кристофер, создал безопасное пространство для моего брата, чтобы быть геем", - отметила знаменитость.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Мадонна с братом (фото: instagram.com/madonna)

Далее певица рассказала, как набралась смелости переехать в Нью-Йорк, затем сюда приехал и ее младший брат.

"И снова мы взялись за руки и танцевали сквозь безумие Нью-Йорка! Мы поглощали искусство, музыку и кино, как голодные животные", - поделилась воспоминаниями Мадонна.

Также она отметила, что у них были разные моменты в жизни, взлеты и падения, но они все равно были рядом с друг другом: "Мы вместе взлетали на самые высокие высоты. И барахтались в самых низких низменностях".

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось гореВ семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Мадонна с братом (фото: instagram.com/madonna)

Отметим, что некоторое время певица не общалась с родным человеком из-за ссоры, но когда она узнала о его страшной болезни, возобновила общение и старалась как можно дольше продлить его жизнь.

"Последние несколько лет были нелегкими. Мы не разговаривали некоторое время, но когда мой брат заболел, мы снова нашли друг друга. Я делала все возможное, чтобы он жил как можно дольше", - подчеркнула звезда.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось гореВ семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Знаменитость с братом (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна отметила, что восхищалась братом, так как тот имел безупречный вкус и острый язык.

Подытожила публикацию певица трогательными словами: "Я рада, что он больше не страдает. Никогда не будет никого похожего на него. Я знаю, что он где-то танцует".

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Мадонна с братом (фото: instagram.com/madonna)

Что известно о брате Мадонны

Мадонна и Кристофер вместе выросли в Мичигане и учились танцевать. Свою карьеру он начал в качестве ее помощника, затем был стилистом и костюмером. Также он являлся арт-директором ее мирового тура Blond Ambition World Tour и директором тура The Girlie Show.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Архивное фото (фото: instagram.com/madonna)

Чикконе работал дизайнером, художником и режиссером, организовывал концертные туры, снимал музыкальные клипы и фильмы, а также занимался дизайном коммерческих и жилых интерьеров и мебели.

В 2003 году знаменитость уволила брата с поста директора своего тура, а в 2008-м были опубликованы его откровенные мемуары "Жизнь с моей сестрой Мадонной". В книге описаны их сложные отношения, после чего брат с сестрой перестали общаться.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Мадонна с братом (фото: instagram.com/madonna)

Кристофер был женат на британском актере Рэе Текере, который был с ним до самой смерти.

В семье всемирно известной певицы Мадонны случилось горе

Брат с сетрой (фото: instagram.com/madonna)

Ранее мы рассказали, что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигуры.

Также Мадонна чуть не шлепнулась на гигантских каблуках, и это попало на видео.

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