Мадонна чуть не шлепнулась на гигантских каблуках. Это попало на видео

Певица Мадонна оказалась в курьезной ситуации. На Неделе моды в Нью-Йорке, а именно на Luar Spring 2025 Ready-to-Wear, звезда появилась в эффектном образе, но именно из-за него чуть не упала прямо на глазах фанатов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), забавный момент попал на видео, которое уже "разлетелось" в сети.

Мадонна чуть не упала - как это произошло

Певица отправилась на модный показ на высоких каблуках. Также она примеряла платье с очень длинным шлейфом. И весь этот образ чуть не стоил ей царапин или даже ушибов.

Когда Мадонна шла в помещение в сопровождении охранников, она начала падать. Гигантские каблуки едва ли были созданы для тротуаров и обычных дорожек, поэтому певица оказалась за мгновение до курьеза.

Она успела ухватиться за куртку своего охранника и с трудом удержала равновесие. Впрочем, момент полупадения все равно трудно было не заметить.

Это успели снять, а затем видео с Мадонной быстро оказалось в сети.

She managed it like a pro! pic.twitter.com/bFCy3e48Z2 — MadonnaCulture ‍ (@MadonnaCulture_) September 11, 2024

И пока одни юзеры шутят над тем, что певица просто не учла качество тротуара и собственную способность удерживать равновесие на каблуках, другие же отмечают, что это могло случиться с каждым.

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