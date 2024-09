Мадонна чуть не шлепнулась на гигантских каблуках. Это попало на видео

Певица отправилась на модный показ на высоких каблуках. Также она примеряла платье с очень длинным шлейфом. И весь этот образ чуть не стоил ей царапин или даже ушибов.

Когда Мадонна шла в помещение в сопровождении охранников, она начала падать. Гигантские каблуки едва ли были созданы для тротуаров и обычных дорожек, поэтому певица оказалась за мгновение до курьеза.

Она успела ухватиться за куртку своего охранника и с трудом удержала равновесие. Впрочем, момент полупадения все равно трудно было не заметить.

Это успели снять, а затем видео с Мадонной быстро оказалось в сети.

She managed it like a pro! pic.twitter.com/bFCy3e48Z2