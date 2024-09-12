Мадонна чуть не шлепнулась на гигантских каблуках. Это попало на видео
Певица Мадонна оказалась в курьезной ситуации. На Неделе моды в Нью-Йорке, а именно на Luar Spring 2025 Ready-to-Wear, звезда появилась в эффектном образе, но именно из-за него чуть не упала прямо на глазах фанатов.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), забавный момент попал на видео, которое уже "разлетелось" в сети.
Мадонна чуть не упала - как это произошло
Певица отправилась на модный показ на высоких каблуках. Также она примеряла платье с очень длинным шлейфом. И весь этот образ чуть не стоил ей царапин или даже ушибов.
Когда Мадонна шла в помещение в сопровождении охранников, она начала падать. Гигантские каблуки едва ли были созданы для тротуаров и обычных дорожек, поэтому певица оказалась за мгновение до курьеза.
Она успела ухватиться за куртку своего охранника и с трудом удержала равновесие. Впрочем, момент полупадения все равно трудно было не заметить.
Это успели снять, а затем видео с Мадонной быстро оказалось в сети.
She managed it like a pro! pic.twitter.com/bFCy3e48Z2— MadonnaCulture (@MadonnaCulture_) September 11, 2024
И пока одни юзеры шутят над тем, что певица просто не учла качество тротуара и собственную способность удерживать равновесие на каблуках, другие же отмечают, что это могло случиться с каждым.
Комментаторы пишут:
- "Конечно, она споткнулась, вы даже не можете увидеть долбаный бордюр. Они должны были это обозначить или что-то такое. Идиоты. Если бы это был я, я бы упал на колени, я это точно знаю"
- "Я бы хотела иметь такое уверенное лицо даже во время такого"
- "Боже, это не смешно!"
- "А чего же ее молоденький бойфренд не спас?"
- "Ей это удалось, как профессионал!".
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При создании материала были использованы источники: Daily Mail, пост на странице "MadonnaCulture_" в X.