Екатерина Тышкевич впервые села после 10 дней в реанимации: фото из больницы

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, попавшая в реанимацию с сепсисом из-за болезни, сейчас идет на поправку. После того, как артистку вывели из медикаментозного сна, она порадовала поклонников своими маленькими успехами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Как сейчас выглядит актриса

Так, 29-летняя звезда впервые попыталась изменить свое положение из горизонтального в вертикальное.

Она после 10-дневного пребывания в реанимации попыталась посидеть.

"Первое сиденье", - подписала фото знаменитость.

На фото можно увидеть Тышкевич, которая в больничной палате сидит на своей кровати. Можно увидеть, что к ее телу подключен аппарат.

За руки Екатерину держит ее муж - актер Валентин Томусяк. Он искренне улыбается и радуется маленьким победам жены.

Екатерина Тышкевич (скриншоты)

Знаменитость неоднократно говорила, что муж является для нее большой поддержкой.

"Любовь лечит", - подписала она совместное фото с Валентином.

Екатерина Тышкевич с мужем (скриншоты)

Что известно о болезни актрисы

О проблемах со здоровьем Екатерины Тышкевич стало известно летом 2022 года. Тогда она заявляла, что борется с нестерпимыми головными болями.

Диагностировали актрисе соматоморфную головную боль. Причина данного недуга спровоцирована нарушением биохимии мозга.

Известно, что в настоящее время Екатерина Тишкевич находится в одной из частных больниц Одессы.

Муж Тышкевич благодарил украинцев, которые помогли собрать средства на лечение Екатерины, ведь только за несколько дней семье пришлось потратить 350 тысяч гривен.

Также он заявлял, что физическое состояние жены постепенно восстанавливается, а вот эмоционально-психологическое пока остается тяжелым.

Екатерина Тышкевич с мужем (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)