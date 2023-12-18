Мама тяжелобольной Тышкевич предположила, что стало причиной сепсиса у актрисы

Мама украинской актрисы Екатерины Тышкевич предположила, что причиной сепсиса у ее дочери стала инфекция, которую, вероятно, занесли в больнице, где артистка проходила лечение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Натальи Малащук для OBOZ.UA.

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По словам мамы знаменитости, Екатерина оказалась в реанимации на третий день после того, как у нее начала болеть рука и поднялась температура.

Екатерина Тышкевич с мамой (фото: instagram.com/vestana)

"Сейчас основная версия у врачей - была занесена инфекция в больнице, где она проходила лечение по поводу головной боли, которой страдает давно. Ее госпитализировали в эту больницу, также в Одессе. И на третий день после установки катетера у Кати начала болеть рука и поднялась температура", - поделилась подробностями женщина.

"Сначала это не связывали с рукой, потому что ситуация была не сильно выражена - просто тромбофлебит, как иногда бывает после капельницы", - добавила она.

Впоследствии у Тышкевич начался сепсис. Сейчас семья ждет окончательных результатов причины случившегося.

Екатерина Тышкевич в реанимации (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Рука становилась на глазах все хуже и хуже. И стало понятно - причина там. Медик, которая ее вела в больнице, где ставили капельницу, приезжала потом к Кате, оказывала психологическую поддержку. Мы ждем окончательных результатов причины случившегося", - сказала Наталья.

"То ли во время процедуры не была соблюдена надлежащая чистота, то ли в катетере проблема, то ли в самом препарате не было стерильности - это выясняется. Катя не имеет кровожадных настроений, главное, чтобы не пострадали другие люди", - подчеркнула мать актрисы.

Отметим, что сейчас состояние Екатерины улучшается. А недавно она порадовала поклонников своими маленькими успехами.

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Впервые после 10-дневного пребывания в реанимации звезда "Ничто не происходит дважды" попыталась посидеть.