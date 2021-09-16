У Херсоні на перехожого впала бетонна плита
Фото: у Херсоні на чоловіка впала бетонна плита (facebook.com/MNSKHERSON)
У Херсоні сьогодні, 16 вересня, на чоловіка впала бетонна плита. З-під завалу його діставали рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Інцидент стався вдень на вулиці Чорноморській. За даними ДСНС, з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого.
"Спільно з працівниками ХОКАРСу надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги", - розповіли в ДСНС.
Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий чоловік.
Фото: у Херсоні на чоловіка впала бетонна плита (facebook.com/MNSKHERSON)