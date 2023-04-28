Как определить, подходит ли вам этот цвет: простой способ от стилиста (видео)

При выборе одежды важен не только модный фасон и соответствующий размер. Ключевым является цвет вещи. Если он ваш, то уместно подчеркнет черты лица и будет акцентировать внимание на преимуществах внешности. В противном случае - наоборот, он выделит недостатки.

О том, как правильно подобрать цвет, рассказала стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.

Как определить, подходит вам цвет

Эксперт советует определять это по "совместимости" цвета с вашим лицом.

"Поднесите эту вещь к подбородку и посмотрите, как реагирует ваша кожа. Если усилились пигментные пятна, если кровоподтеки под глазами увеличились, если уголки губ впали, а морщинки встали сильнее, тогда этот цвет совершенно точно вам не подходит", - объясняет эксперт.

При этом она добавляет, если наоборот кожа "подсветилась" и словно подтянулась, тогда это точно ваш оттенок.

Как улучшить свой образ

Также стилистка объясняет, как можно легко дополнить свой образ украшениями - которые именно выбрать, зависит от нескольких факторов.

"Если волосы собраны - выбираем серьги, если у вас глубокое открытое декольте - возьмите цепочку. А если у вас и собранные волосы, и глубокие декольте - тогда выбирайте украшение по своему вкусу", - говорит стилист.