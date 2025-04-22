Не делайте этого перед сном, если хотите иметь красивые и ухоженные волосы

Многие мечтают просыпаться с красивыми и здоровыми волосами, не подозревая, что вечерние привычки могут этому мешать. Некоторые действия перед сном могут серьезно навредить волосам - сделать их ломкими, сухими или даже привести к выпадению.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также о правилах ухода за волосами летом.
Трихолог Лолита Велиева рассказала, если вы делаете эти ошибки, то не удивляйтесь, что утром увидите волосы на подушке. В частности, многие из этих привычек люди делают на автомате, даже не подозревая, что они могут вредить волосам.
Главные ошибки, которые стоит исключить из своего вечернего ритуала:
Важно понимать, что волосам необходим деликатный уход - даже во время сна.
Уход за волосами летом особенно важен, ведь солнце, жара, пот, соль морской воды или хлор в бассейне могут серьезно повредить волосы. Вот несколько советов, как сохранить волосы здоровыми в летний период:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога и дерматолога Лолиты Валиевой и сайт WebMD.