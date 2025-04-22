Не робіть цього перед сном, якщо хочете мати гарне та доглянуте волосся

Багато хто мріє прокидатися з красивим і здоровим волоссям, не підозрюючи, що вечірні звички можуть цьому заважати. Деякі дії перед сном можуть серйозно зашкодити волоссю - зробити його ламким, сухим або навіть призвести до випадіння.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також про правила догляду за волоссям влітку.
Трихолог Лоліта Велієва розповіла, якщо ви робите ці помилки, то не дивуйтесь, що зранку побачите волосся на подушці. Зокрема, багато цих звичок люди роблять на автоматі, навіть не підозрюючи, що вони можуть шкодити волоссю.
Головні помилки, які варто виключити зі свого вечірнього ритуалу:
Важливо розуміти, що волоссю необхідний делікатний догляд - навіть під час сну.
Догляд за волоссям влітку особливо важливий, адже сонце, спека, піт, сіль морської води чи хлор у басейні можуть серйозно пошкодити волосся. Ось кілька порад, як зберегти волосся здоровим у літній період:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога та дерматолога Лоліти Валієвої ат сайт WebMD.