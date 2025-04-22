Не робіть цього перед сном, якщо хочете мати гарне та доглянуте волосся

Яких помилок уникати

Трихолог Лоліта Велієва розповіла, якщо ви робите ці помилки, то не дивуйтесь, що зранку побачите волосся на подушці. Зокрема, багато цих звичок люди роблять на автоматі, навіть не підозрюючи, що вони можуть шкодити волоссю.

Головні помилки, які варто виключити зі свого вечірнього ритуалу:

лягати спати з мокрим волоссям - вологе волосся особливо вразливе, воно легко ламається та сплутується. А ще це ідеальне середовище для розвитку грибкових інфекцій шкіри голови

- вологе волосся особливо вразливе, воно легко ламається та сплутується. А ще це ідеальне середовище для розвитку грибкових інфекцій шкіри голови занадто туго заплітати або залишаєте волосся розпущеним . Тугі зачіски можуть порушувати кровообіг шкіри голови, що негативно впливає на ріст волосся. А хаотичне тертя об подушку ще гірше, воно сплутується, січеться та електризується. Ідеальний варіант - легка коса або м’яка шовкова резинка

. Тугі зачіски можуть порушувати кровообіг шкіри голови, що негативно впливає на ріст волосся. А хаотичне тертя об подушку ще гірше, воно сплутується, січеться та електризується. Ідеальний варіант - легка коса або м’яка шовкова резинка спати на бавовняній наволочці. Бавовна як губка, що витягує вологу з волосся, роблячи його більш сухим і ламким. Краще обрати шовкову чи сатинову наволочку, яка зменшить тертя, допоможе зберегти гладкість волосся і навіть зменшить заломи на шкірі

Важливо розуміти, що волоссю необхідний делікатний догляд - навіть під час сну.

Як доглядати за волоссям влітку

Догляд за волоссям влітку особливо важливий, адже сонце, спека, піт, сіль морської води чи хлор у басейні можуть серйозно пошкодити волосся. Ось кілька порад, як зберегти волосся здоровим у літній період: