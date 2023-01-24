Не делайте этого перед осмотром у гинеколога, чтобы не испортить результаты

Как часто нужно проходить осмотр

Если нет никаких жалоб, на профилактический осмотр к гинекологу нужно приходить как минимум раз в год.

На приеме врач определит, нужны ли вам дополнительные обследования и анализы.

Что можно и нельзя делать перед осмотром

За 2-3 дня до осмотра у врача не рекомендуется применять вагинальные таблетки, тампоны, свечи и другие средства.

В день осмотра нельзя жить половой жизнью.

Наводить "красоту" в интимной зоне, бриться – не обязательно, а вот помыться – желательно.

Обязательно откровенно расскажите врачу на приеме эти вещи, которые могут показаться незначительными:

периодические болевые ощущения во время полового акта,

сухость,

дискомфорт,

характер выделений,

неприятные ощущения,

смена настроения,

сыпь на лице.

Это может помочь врачу поставить правильный диагноз.