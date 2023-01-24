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Не делайте этого перед осмотром у гинеколога, чтобы не испортить результаты

Как правильно проходить осмотр у гинеколога (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Осмотр у гинеколога – достаточно стрессовая процедура для каждой женщины, к которой нужно готовиться, как физически, так и морально.

Что нужно спросить у врача, что можно и нельзя делать "до", рассказала гинеколог Лилия Левенец в Instagram.

Как часто нужно проходить осмотр

Если нет никаких жалоб, на профилактический осмотр к гинекологу нужно приходить как минимум раз в год.

На приеме врач определит, нужны ли вам дополнительные обследования и анализы.

Что можно и нельзя делать перед осмотром

За 2-3 дня до осмотра у врача не рекомендуется применять вагинальные таблетки, тампоны, свечи и другие средства.

В день осмотра нельзя жить половой жизнью.

Наводить "красоту" в интимной зоне, бриться – не обязательно, а вот помыться – желательно.

Обязательно откровенно расскажите врачу на приеме эти вещи, которые могут показаться незначительными:

  • периодические болевые ощущения во время полового акта,
  • сухость,
  • дискомфорт,
  • характер выделений,
  • неприятные ощущения,
  • смена настроения,
  • сыпь на лице.

Это может помочь врачу поставить правильный диагноз.

Раньше мы писали о 5 мифах о климаксе, в которые пора прекратить верить.

Кроме того, узнайте, с какими гинекологическими проблемами немедленно нужно к врачу.

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