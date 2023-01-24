Не делайте этого перед осмотром у гинеколога, чтобы не испортить результаты

Осмотр у гинеколога – достаточно стрессовая процедура для каждой женщины, к которой нужно готовиться, как физически, так и морально.
Что нужно спросить у врача, что можно и нельзя делать "до", рассказала гинеколог Лилия Левенец в Instagram.
Если нет никаких жалоб, на профилактический осмотр к гинекологу нужно приходить как минимум раз в год.
На приеме врач определит, нужны ли вам дополнительные обследования и анализы.
За 2-3 дня до осмотра у врача не рекомендуется применять вагинальные таблетки, тампоны, свечи и другие средства.
В день осмотра нельзя жить половой жизнью.
Наводить "красоту" в интимной зоне, бриться – не обязательно, а вот помыться – желательно.
Это может помочь врачу поставить правильный диагноз.
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