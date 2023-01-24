UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не робіть цього перед оглядом у гінеколога, щоб не зіпсувати результати

Як правильно проходити огляд у гінеколога (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Огляд у гінеколога - доволі стресова процедура для кожної жінки, до якої треба готуватися, як фізично, так і морально.

Що треба запитати у лікаря, що можна і не можна робити "до", розповіла гінеколог Лілія Левенець в Instagram.

Як часто треба проходити огляд

Якщо нема жодних скарг, на профілактичний огляд до гінеколога треба приходити щонайменше раз на рік.

На прийомі лікар визначить, чи потрібні вам додаткові обстеження і аналізи.

Що можна і не можна робити перед оглядом

За 2-3 дні до огляду у лікаря, не рекомендується застосовувати вагінальні таблетки, тампони, свічки та інші засоби.

В день огляду не можна жити статевим життям.

Наводити "красу" в інтимній зоні, голитись - не обов'язково, а от помитись - бажано.

Обов'язково відверто розкажіть лікарю на прийомі ці речі, які можуть здаватися незначними:

  • періодичні больові відчуття під час статевого акту,
  • сухість,
  • дискомфорт,
  • характер виділень,
  • неприємні відчуття,
  • зміна настрою,
  • висипання на обличчі.

Це все може допомогти лікарю поставити правильний діагноз.

Раніше ми писали про 5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити.

Крім того дізнайтеся, з якими гінекологічними проблемами негайно треба до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровьеврачигинеколог