Не робіть цього перед оглядом у гінеколога, щоб не зіпсувати результати

Як часто треба проходити огляд

Якщо нема жодних скарг, на профілактичний огляд до гінеколога треба приходити щонайменше раз на рік.

На прийомі лікар визначить, чи потрібні вам додаткові обстеження і аналізи.

Що можна і не можна робити перед оглядом

За 2-3 дні до огляду у лікаря, не рекомендується застосовувати вагінальні таблетки, тампони, свічки та інші засоби.

В день огляду не можна жити статевим життям.

Наводити "красу" в інтимній зоні, голитись - не обов'язково, а от помитись - бажано.

Обов'язково відверто розкажіть лікарю на прийомі ці речі, які можуть здаватися незначними:

періодичні больові відчуття під час статевого акту,

сухість,

дискомфорт,

характер виділень,

неприємні відчуття,

зміна настрою,

висипання на обличчі.

Це все може допомогти лікарю поставити правильний діагноз.