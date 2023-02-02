RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не делайте этого с орхидеей после покупки, чтобы не испортить цветок

Что нельзя делать с орхидеей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея – экзотическая красавица, нуждающаяся в особом уходе. И он часто заключается в том, что цветок нужно просто оставить в покое и трогать как можно меньше. Это касается и пересадок только что купленных вазонов.

Нужно ли сразу менять субстрат в магазинной орхидее, рассказала блогер из TikTok "Світ орхідей".

Нужно ли пересаживать только что приобретенную орхидею?

Нет. Этого делать не нужно. Некоторые советчики говорят, что при покупке орхидею сразу нужно пересадить, потому что там есть "страшный и ужасный" торфяной стакан, который нужно сразу достать.

Действительно, у большинства орхидей есть такой стакан в корнях, поэтому ее нужно правильно поливать. Окунайте горшок с орхидеей в воду на 1/3, таким образом этот стакан не будет слишком размокать.

После того как орхидея напьется (это несколько часов), вам нужно вытащить из воды горшок. Поливают по мере просушивания: когда корни полностью высохнут, если они все еще влажные - подождите еще.

Когда нужно пересаживать

Орхидея любит тесные горшки, поэтому ее следует пересаживать только тогда, когда в горшке будет очень много корней.

Если после покупки увидели испорченные корешки или корешки с желтым кончиком, не нужно сразу доставать растение, обрезать корни, перебирать их.

Просто оставьте растение в покое, пока оно само не попросит пересадки, нарастив много корней, которые сильно вылезают из горшка.

Раньше мы писали, как правильно подкармливать орхидею.

Также читайте, как дома вырастить сортовую фиалку "как на выставке".

Читайте РБК-Украина в Google News
орхідеїорхідея