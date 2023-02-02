Не робіть цього з орхідеєю після покупки, щоб не зіпсувати квітку

Чи потрібно пересаджувати щойно придбану орхідею?

Ні. Цього робити не потрібно. Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити, тому що там є "страшний і жахливий" торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.

Дійсно, у більшості орхідей є такий стакан в корінні, тому її треба правильно поливати. Занурюйте горщик з орхідеєю у воду на 1/3, таким чином цей стакан не буде надто розмокати.

Після того як орхідея нап’ється (це кілька годин), вам треба витягнути горщик з води. Поливають по мірі просушування: коли коріння повністю висохне, якщо вони все ще вологі - зачекайте ще.

Коли треба пересаджувати

Орхідея любить тісні горщики, тому її варто пересаджувати тільки тоді, коли в горщику буде дуже багато коріння.

Якщо після покупки побачили зіпсовані корінці або корінці з жовтим кінчиком, не треба одразу діставати рослину, обрізати коріння, перебирати його.

Просто залиште рослину у спокої, доки вона сама не попросить пересадки, наростивши забагато коріння, яке сильно вилазить із горщика.