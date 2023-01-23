Как правильно подкармливать орхидею, чтобы ее не погубить

Орхидея – не слишком капризный цветок, но от неправильного ухода она может зачахнуть или даже погибнуть. Особое внимание следует уделять подкормке.

Как вносить правильно удобрения – читайте ниже в материале Styler.

Правила удобрения и что сделать "до"

Как пишет Telegram "Квіти і рослини", удобрение для орхидей вносят только в период роста, то есть когда вы визуально определили, что начали расти листья, корни или цветонос растения.

Нельзя подкармливать орхидею в течение месяца после пересадки.

Не рекомендуется подкормка больных и ослабленных вредителями или гнилью растений.

Подкармливать орхидеи нужно только после полива растения.

В зимние месяцы, а также летом при температуре выше +24°С, рекомендуется подпитывать орхидею один раз в месяц, а весной и осенью – один раз в две недели (если растение не находится в покое).

Если вы никогда не подкармливали орхидею – не начинайте этого делать в момент активного цветения – это может повлечь за собой сокращение срока цветения.

На разных стадиях роста подкормка для орхидей должна быть разной. При наращивании вегетативной зеленой массы необходим азот, при закладке цветоносов – фосфор и калий.

Орхидеи нужно правильно подкармливать (фото: pixabay)

Какое удобрение выбрать и как приготовить

Цветочница из блога "Світ орхідей" в TikTok рекомендует приобрести "Вытяжку из биогумуса". Поливать с таким удобрением нужно в период вегетации, то есть когда активно растут корни и листья, до появления цветоносов.

Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Когда орхидеи цветут, поливать с удобрением не следует.

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась".