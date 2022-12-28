Не делайте этого с медом никогда: испортите и продукт, и здоровье

Мед – особый натуральный продукт, с которым надо уметь обращаться правильно. Иначе вы рискуете и драгоценную баночку испортить, и здоровье подорвать.
Что не стоит делать с медом, в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Мед лучше не нагревать выше 40 градусов. То есть не следует разогревать продукт в микроволновке, добавлять в тесто для выпечки, блины для жарки или горячий чай.
Ведь во время сильного нагревания вещество содержащееся в меде – оксиметилфурфурол – становится опасным.
Когда вы набираете мед из банки, пользуйтесь чистой сухой ложкой.
Мокрыми, нестерильными, облизанными ложками мед брать нельзя. Так же нельзя и закрывать мед мокрыми крышками.
Влага сможет легко испортить мед, он забродит, а крышка сдуется.
Ошибочно считать, что альтернативой вредному сахару может стать безвредный мед.
Так как гликемический индекс меда также высок, он содержит много калорий и углеводов. Так что, если вы следите за весом, полноценно заменять сахар медом нельзя.
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