Не делайте этого с медом никогда: испортите и продукт, и здоровье

Не нагревайте

Мед лучше не нагревать выше 40 градусов. То есть не следует разогревать продукт в микроволновке, добавлять в тесто для выпечки, блины для жарки или горячий чай.

Ведь во время сильного нагревания вещество содержащееся в меде – оксиметилфурфурол – становится опасным.

Не допускайте влаги и вкрапления посторонних продуктов

Когда вы набираете мед из банки, пользуйтесь чистой сухой ложкой.

Мокрыми, нестерильными, облизанными ложками мед брать нельзя. Так же нельзя и закрывать мед мокрыми крышками.

Влага сможет легко испортить мед, он забродит, а крышка сдуется.

Мед – не заменитель сахара

Ошибочно считать, что альтернативой вредному сахару может стать безвредный мед.

Так как гликемический индекс меда также высок, он содержит много калорий и углеводов. Так что, если вы следите за весом, полноценно заменять сахар медом нельзя.