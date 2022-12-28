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Не делайте этого с медом никогда: испортите и продукт, и здоровье

Мед (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мед – особый натуральный продукт, с которым надо уметь обращаться правильно. Иначе вы рискуете и драгоценную баночку испортить, и здоровье подорвать.

Что не стоит делать с медом, в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Не нагревайте

Мед лучше не нагревать выше 40 градусов. То есть не следует разогревать продукт в микроволновке, добавлять в тесто для выпечки, блины для жарки или горячий чай.

Ведь во время сильного нагревания вещество содержащееся в меде – оксиметилфурфурол – становится опасным.

Не допускайте влаги и вкрапления посторонних продуктов

Когда вы набираете мед из банки, пользуйтесь чистой сухой ложкой.

Мокрыми, нестерильными, облизанными ложками мед брать нельзя. Так же нельзя и закрывать мед мокрыми крышками.

Влага сможет легко испортить мед, он забродит, а крышка сдуется.

Мед – не заменитель сахара

Ошибочно считать, что альтернативой вредному сахару может стать безвредный мед.

Так как гликемический индекс меда также высок, он содержит много калорий и углеводов. Так что, если вы следите за весом, полноценно заменять сахар медом нельзя.

Также читайте, можно ли есть старый мед без ущерба для здоровья.

Кроме того, мы писали, как быстро отличить настоящий мед от подделки.

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