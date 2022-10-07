5 травм детства, разрушающих ваши взрослые отношения. Какая ваша?

Наше детство и отношения с родителями оказывают непосредственное влияние на взрослые отношения с партнерами. Особенно если эти отношения были травматическими.

Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.

По словам специалиста, лучше такие травмы прорабатывать в терапии.

Значимая фигура (отец или мать) оставила ребенка, семью, отсутствие контакта с ним.

Эмоционально нестабильные родители, ощущение, что жизнь коварна, незакрытая потребность в безопасности.

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