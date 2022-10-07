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5 травм детства, разрушающих ваши взрослые отношения. Какая ваша?

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Пятница 07 октября 2022 20:15
5 травм детства, разрушающих ваши взрослые отношения. Какая ваша? Фото: Психолог рассказала о детских травмах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Наше детство и отношения с родителями оказывают непосредственное влияние на взрослые отношения с партнерами. Особенно если эти отношения были травматическими.

Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.

Травма отвергнутого

Такую травму наносят эмоционально холодные, критикующие родители, с постоянным неприятием ребенка.

Последствия:

  • Отсутствие личных границ
  • Перманентное чувство ненужности, неважности в жизни
  • Неудовлетворенность собой, отказ от своих потребностей
  • Дефицит любви, внимания, заботы, сложность с впусканием других людей в свою жизнь

Травма заброшенного

Эмоционально нестабильные родители, ощущение, что жизнь коварна, незакрытая потребность в безопасности.

Последствия:

  • Желание контролировать жизнь и близких
  • Чувство одиночества и ненужности
  • Риск находиться в токсичных отношениях
  • Большой страх потерять партнера
  • В отношениях попадания с полной утратой личности

Травма измены

Значимая фигура (отец или мать) оставила ребенка, семью, отсутствие контакта с ним.

Последствия:

  • Чувство обиды на родителей, это проектируется на партнера
  • В отношениях прилипчивы или отстранены
  • Проблемы с доверием
  • Гиперопека и контроль партнера. Страх, чтобы не бросил
  • Токсичные и напряженные отношения с противоположным полом

Травма лишенного

Гиперопекающие родители, лишившие ребенка права выбора и самостоятельности.

Последствия:

  • Не понимает своих желаний и потребностей
  • Обесценивание не знает, как реагировать на похвалу и комплименты
  • В отношениях выбирают спасателя, который закрывал бы их потребности, чтобы переложить ответственность.
  • Проблемы с самореализацией, постоянные сомнения в себе, своих силах, компетентности.

Травма унижения (нарциссическая)

Критикующие родители, постоянное знецирование, сравнение с кем-то, унижение.

Последствия:

  • Самоутвердиться за счет других, чтобы поднять свою самооценку
  • Заслуживание любви, самопожертвования все время пытается быть хорошим
  • Чувство собственной неполноценности, сомнения в своей "нормальности"
  • Страх проявить негативные эмоции, отрицание и отвержение своих эмоций

По словам специалиста, лучше такие травмы прорабатывать в терапии.

Раньше мы писали о знаке, что расскажет, какой мужчина будет в отношениях – идеальный или невыносимый.

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