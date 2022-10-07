5 травм детства, разрушающих ваши взрослые отношения. Какая ваша?
Наше детство и отношения с родителями оказывают непосредственное влияние на взрослые отношения с партнерами. Особенно если эти отношения были травматическими.
Об этом рассказала психолог Ирина Федоришин.
Травма отвергнутого
Такую травму наносят эмоционально холодные, критикующие родители, с постоянным неприятием ребенка.
Последствия:
- Отсутствие личных границ
- Перманентное чувство ненужности, неважности в жизни
- Неудовлетворенность собой, отказ от своих потребностей
- Дефицит любви, внимания, заботы, сложность с впусканием других людей в свою жизнь
Травма заброшенного
Эмоционально нестабильные родители, ощущение, что жизнь коварна, незакрытая потребность в безопасности.
Последствия:
- Желание контролировать жизнь и близких
- Чувство одиночества и ненужности
- Риск находиться в токсичных отношениях
- Большой страх потерять партнера
- В отношениях попадания с полной утратой личности
Травма измены
Значимая фигура (отец или мать) оставила ребенка, семью, отсутствие контакта с ним.
Последствия:
- Чувство обиды на родителей, это проектируется на партнера
- В отношениях прилипчивы или отстранены
- Проблемы с доверием
- Гиперопека и контроль партнера. Страх, чтобы не бросил
- Токсичные и напряженные отношения с противоположным полом
Травма лишенного
Гиперопекающие родители, лишившие ребенка права выбора и самостоятельности.
Последствия:
- Не понимает своих желаний и потребностей
- Обесценивание не знает, как реагировать на похвалу и комплименты
- В отношениях выбирают спасателя, который закрывал бы их потребности, чтобы переложить ответственность.
- Проблемы с самореализацией, постоянные сомнения в себе, своих силах, компетентности.
Травма унижения (нарциссическая)
Критикующие родители, постоянное знецирование, сравнение с кем-то, унижение.
Последствия:
- Самоутвердиться за счет других, чтобы поднять свою самооценку
- Заслуживание любви, самопожертвования все время пытается быть хорошим
- Чувство собственной неполноценности, сомнения в своей "нормальности"
- Страх проявить негативные эмоции, отрицание и отвержение своих эмоций
По словам специалиста, лучше такие травмы прорабатывать в терапии.
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