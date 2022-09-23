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Единственный знак расскажет, какой мужчина будет в отношениях - идеальный или невыносимый

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 16:28
Единственный знак расскажет, какой мужчина будет в отношениях - идеальный или невыносимый Фото: Как понять, какой мужчина будет в отношениях (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда вы начинаете отношения, все может быть настольки идеально, что вы и не заметите, как и когда все пошло кувырком, и вот вы уже расходитесь лютыми врагами. Как же понять, почему так произошло?

Об этом рассказали эксперты по отношениям на сайте Quora.

Психологи называют такие тревожные знаки "красными флажками". И некоторые люди их просто игнорируют. А не стоит.

История с идеальным началом и плохим концом

"Мой очень близкий друг был полностью об этой девушке. Он не уставал рассказывать мне о ней и о том, как хорошо ему было с ней", - делится историей эксперт по отношениям.

Это был начальный идеальный этап, оба нравились друг другу в душе.

Однако со временем, когда они притерлись друг к другу, отношения начали терять свой цвет и тускнеть.

В большинстве случаев парень не отвечал на сообщения девушки, отклонял ее звонки и игнорировал другим способом. Девушка некоторое время оставалась рядом, поскольку верила, что сможет "исправить его". Позже она ушла от него.

Почему же отношения могут быть обречены на провал?

Наиболее показательное поведение, которое вы можете заметить в своем партнере, это то, как он относится к своим родителям.

Например, когда ему звонят родители, он либо грубо разговаривает, бросает трубку, либо вообще не отвечает.

Вы не можете увидеть, как ваш нынешний бойфренд обращался с бывшими девушками, но вы можете увидеть, как он относится к родителям, как он о них говорит.

То, как мужчины общаются со своими родителями, глубоко отражает, какими будут ваши отношения с ними в будущем.

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