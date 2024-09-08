Чтобы всегда были мягкие и свежие: как стирать махровые полотенца

Вы могли заметить, что в отелях махровые полотенца всегда мягкие, чистые и приятные на ощупь. Но этот эффект можно легко воспроизвести и в домашних условиях, если знать несколько простых секретов стирки. Как именно нужно правильно стирать махровые полотенца?

РБК-Украина (проект Styler) раскрывает тайны правильной стирки махровых вещей, чтобы они всегда были мягкими и пушистыми.

Основные правила стирки махровых полотенец

Чтобы ваши полотенца оставались мягкими и выглядели как новые, необходимо соблюдать несколько ключевых правил стирки.

Первое и важнейшее из них - использование жидких порошков. Сыпучие средства могут оставлять на полотенцах мелкие частицы, делающие их жесткими. Жидкие порошки полностью растворяются и не забивают ворсом.

Также важно не переборщивать с количеством порошка, лучше использовать меньше, чем рекомендовано на крышечке.

Температура воды играет не менее немаловажную роль. Стирать полотенца следует при температуре 30-40 градусов. Этого достаточно для удаления загрязнений, но не слишком горячо, чтобы повредить волокна ткани.

Также следует избегать ручной стирки - машинная стирка гораздо эффективнее очищает ворсинки и сохраняет мягкость материала.

Не перегружайте барабан стиральной машины - полотенцам нужно пространство для полноценного полоскания и стирки. Заполняйте барабан наполовину, чтобы полотенца могли свободно двигаться.

Оптимальная скорость отжима - до 800 оборотов в минуту. Это позволяет избавиться от лишней воды, но не повреждает ткань.

Секреты использования дополнительных средств

Для того чтобы ваши полотенца после стирки были мягкими и ароматными, можно использовать шарики для стирки и специальный ополаскиватель для белья.

Шарики помогают равномерно распределять моющее средство и предотвращают слипание полотенец во время стирки. Это особенно актуально для махровых изделий, имеющих плотную структуру и подверженных потере пушистости при неправильной стирке.

Ополаскиватель придаст приятный аромат и сохранит мягкость (фото: Freepik.com)

Как предотвратить окраску и появление пятен

Никогда не стирайте махровые полотенца разных цветов вместе. Темные и светлые полотенца могут полинять, особенно при использовании агрессивных моющих средств.

Если на полотенцах появляются пятна, лучше предварительно обработать их специальным средством, оставить на 20-30 минут, а затем постирать в машине. Это поможет эффективно удалить загрязнение, не повреждая ткань.

Приложения для стирки для мягкости и свежести

Домашние средства могут стать отличными помощниками в уходе за полотенцами.

К примеру, обычная соль помогает смягчить воду и предотвратить появление жесткости. Добавьте 3 столовые ложки соли в барабан стиральной машины, чтобы ваши полотенца были мягкими и приятными на ощупь.

Уксус также является отличным ополаскивателем, помогающим сохранить цвет и текстуру ткани. Достаточно залить уксус в отсек для ополаскивателя.

Для устранения неприятных запахов и придания полотенцам дополнительной свежести используйте пищевую соду. Три столовые ложки соды в барабане помогут не только освежить ткань, но и эффективно избавиться от любых неприятных запахов, оставшихся после стирки.