Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились: что известно

Как рассказал Deuxmoi анонимный источник, работающий на курорте, где отдыхали молодожены, свадьба знаменитостей состоялась на Карибских островах накануне Нового года. На торжестве присутствовали близкие пары и их 10-месячная дочь.

"Они были очень милые и вежливые, на малышке было очаровательное маленькое платье подружки невесты", - сообщил инсайдер.

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Напомним, что Роберт и Сьюки начали встречаться в июле 2018 года, а познакомились они на вечеринке друзей.

В ноябре 2023-го стало известно, что певица беременна, а в марте прошлого года у пары родилась дочь.

К этому времени они успели обручиться - Уотерхаус была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус (фото: Getty Images)

Осенью прошлого года она впервые показала публике лицо дочери.