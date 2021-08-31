ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ярмоленко заговорив українською і розповів, чому не робив цього раніше: "трошки соромився"

Новость на русском →
Вівторок 31 серпня 2021 23:36
Ярмоленко заговорив українською і розповів, чому не робив цього раніше: "трошки соромився" Фото: Андрій Ярмоленко (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Андрій Ярмоленко заговорив українською мовою під час спілкування з журналістами. Капітан збірної України з футболу пояснив, чому раніше не переходив на українську.

Спортсмен зізнався на прес-конференції, що раніше трохи соромився розмовляти українською.

"Я трошки соромився говорити українською, тому що я з батьками спілкуюся українською мовою, але вона у нас не чиста. Думав, що якщо вживати слова-паразити, то люди будуть сміятися з мене. Але потім якось я дав кілька інтерв'ю українською і люди сказали, що начебто нормально, добре говорить. Тому сьогодні вирішив спробувати", - зазначив він.

При цьому Ярмоленко пообіцяв, що якщо всім подобається, то він і далі розмовлятиме державною мовою.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков також зазначив, що володіє українською мовою і почав говорити нею. Правда, він запитав, чи не будуть журналісти сміятися з його помилок, на що вони відповіли, що ні.

Ярмоленко розповів, чому раніше не переходив на українську мову (відео: YouTube)

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка в матчі з командою Нідерландів на Євро 2020 боровся за звання найкрасивішого гола на всьому чемпіонаті. Дальній удар українця в Амстердамі увійшов в шорт-лист з 10 кращих голів за версією технічних спостерігачів УЄФА.

Раніше Ярмоленко повеселився на прес-конференції, згадавши Роналду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ярмоленко Футбол
LITE
Без жертв і шкоди для здоров'я: лікар-дієтолог розповіла, як швидко схуднути
Без жертв і шкоди для здоров'я: лікар-дієтолог розповіла, як швидко схуднути