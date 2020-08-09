Яскравий і активний період: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 серпня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 серпня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кого із знаків Зодіаку очікує неймовірна удача

Гороскоп на середину серпня обіцяє більшості представників зодіакального сузір'я яскравий і насичений тиждень, багато цікавих зустрічей і романтичні пригоди.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 10 по 16 серпня і повідомили, кому обов'язково пощастить. Про це пише видання Almaty.

Овен

Не бійтеся активних дій на цьому тижні, це допоможе вам досягти потрібного результату. На роботі можливі зміни в кращу сторону. Будьте відкриті для чогось нового, будьте комунікабельні. На вихідних постарайтеся відірватися від усіх турбот і повеселитися в колі друзів або близьких людей.

Телець

Емоційний спокій і наполегливість допоможуть вам подолати перешкоди. Прикладіть максимум сил і терпіння, щоб недоброзичливцям не було чого радіти. Вихідні краще провести з почуттям внутрішньої свободи. Не давайте обіцянок і не розв'язуйте чужі проблеми. У відношенні будь-якої людини не робіть поспішних висновків.

Близнюки

Все, що відбувається навколо вас, свідчить про зміни у вашому житті, і вони будуть позитивним. Ви отримаєте вигідну ділову пропозицію, визнання в любові або пропозицію руки та серця. Приділіть час найголовнішому, не розмінюйтесь на дрібниці. На вихідних завітайте на вечірку з друзями.

Рак

Постарайтеся найближчими днями дивитися на все по-філософськи. Спостерігайте за розвитком подій, вийміть з них щось корисне для себе. Не беріть участь в чужих суперечках і справах. У вівторок можливий сплеск активності, у другій половині тижня можуть бути конфлікти, втрата сил або грошей.

Лев

Ви зможете здивувати оточення і завдання, щоб це здивування було приємним. У середу може спливти ваша таємниця, готуйтеся давати пояснення. У четвер ви зможете знайти спільну мову зі складними людьми, а кінець тижня принесе вам удачу в роботі з колегами та партнерами. Зірки обіцяють небувалі висоти.

Діва

Найближчими днями не варто спілкуватися з представниками органів влади, податкової – перенесіть все це ближче до осені. Можливі перепади настрою, які потягнуть за собою творчу і психологічну кризи. Проєкти будуть втілюватися з працею. Не ідеалізуйте своє минуле, старі друзі – всього лише спогади. Будьте готові до нових, але доленосних знайомств.

Терези

У вас з'явиться шанс просунутися вперед, потрібно тільки правильно підібрати напрямок. У понеділок завершіть важливу справа, у вівторок – візьміть під контроль емоції, тому що можливий скандал. Якщо ви в цьому році все ще не спланували відпустку, то саме час взяти кілька днів і відправитися до моря.

Скорпіон

Тиждень буде активним, наповнений яскравими подіями. Можливий додатковий прибуток, цікава ділова пропозиція. Всі задуми та плани будуть реалізуватися, знайомі будуть звертатися до вас за порадою та допомогою. У вихідні настрій покращиться від зустрічі з коханою людиною, від її турботи. Також можливі зустрічі з друзями.

Стрілець

Очікуйте прилив сил, ви будете в прекрасній формі, але не варто витрачати свою енергію на непотрібні справи. Довірте частину своїх обов'язків надійним партнерам, залиште за собою тільки найголовніше. Не обіцяйте того, чого не зможете виконати. У четвер поїздки та подорожі будуть успішним. У п'ятницю чекайте важливу інформацію, а вихідні проведіть з родиною.

Козоріг

Зірки обіцяють нових друзів, різноманітність у роботі. У вівторок доведеться вирішувати складне завдання, але ви впораєтеся. Сил доведеться витратити багато, але це дасть новий і потрібний досвід. Настає сприятливий час для ремонту квартири. На вихідних постарайтеся відірватися від суєти та тривалих контактів.

Водолій

Вам знадобляться розум і пильність, постежте за висловами, через те, що можете ненароком стати балакучі. До проблем постарайтеся підходити нестандартно, тоді це дасть позитивний результат. У середині тижня утримайтеся від критики, це загрожує сваркою. На вихідних постарайтеся приховати від сторонніх очей своє особисте життя.

Риби

Обставини будуть постійно змінюватися і вам знадобитися спокій і самовладання, щоб впоратися. На роботі будьте ініціативні, це допоможе швидко виправити невдалу ситуацію. У середині тижня можливі конфлікти з близькими родичами, а от з друзями буде повне взаєморозуміння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 10 по 16 серпня.