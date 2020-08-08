Відкиньте весь негатив: жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 серпня

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень
Гороскоп на серпень свідчить, що останній місяць літа стане гарячим не лише через погоду. Події будуть розвиватися блискавично, в повітрі відчуватиметься напруга, можливі серйозні конфлікти та сварки.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 10 по 16 серпня. Про це пише видання SlovoFraza.
Перша половина тижня буде сприятливою для змін, нових проєктів та прийняття кардинальних рішень з приводу свого життя. Можливі пропозиції про зміну місця проживання або подорожі. Кінець тижня буде невизначеним, можливі зриви планів, занепад сил і розчарування. Всі важливі справи потрібно закінчити до п'ятниці.
Протягом тижня буде хвилювання про майбутнє, але зірки обіцяють і приємні новини. З четверга можливі зміни в партнерських і особистих відносинах. Важливо обговорювати всі теми, які турбують, а довірчі відносини будуть важливіше таємниць – це допоможе прийти до несподіваних висновків і побудувати нові плани на майбутнє. Потрібно обов'язково подбати про здоров'я і душевний комфорт, а також відновити гармонію.
Найближчий тиждень допоможе Близнюкам очиститися від негативу і вірусних думок. Планети будуть негативно впливати на особисті переживання, і щоб не піддаватися сумним думкам, потрібно розпочати роботу над собою. Для того щоб налагодити своє особисте життя, доведеться докласти багато зусиль і встигати відразу у декількох напрямках. Результати не змусять себе чекати – відкриються нові перспективи, плани почнуть втілюватися, а ситуацію вийде розвинути на свій розсуд.
Середина серпня стане складною для Раків, оскільки у них почнеться складний період, особливо у сфері відносин з коханим чоловіком. Не варто приймати поспішних рішень, бо потім доведеться про них гірко пошкодувати. Щоб відірватися від негативу і повернути собі гармонію, астрологи радять зустрітися з подругами, пройтися по магазинах, відправитися на культурний захід. Нові можливості проявлять себе до кінця місяця, а до цього – потрібно навести порядок у своєму житті.
Новий тиждень принесе Левам абсолютно нове життя, з середини тижня зміни просто вихором увірвуться в розмірені дні. До середи можливе відчуття безпорадності, можливі почуття образи чи ревнощів. Ніяких поспішних рішень до четверга приймати не варто, щоб не наламати дров. У другій половині тижня з'явиться впевненість і розуміння ситуації, а також шанси змінити своє життя в кращу сторону.
Найближчий тиждень буде завалений роботою, і це дасть можливість просунутися по кар'єрних сходах і поліпшити своє матеріальне становище. Однак не варто забувати про відпочинок і в цьому варто покластися на близьких друзів і членів сім'ї. Також варто приділити час домашнім справам, а особливу увагу – дітям. Цей тиждень стане важливим для того, щоб отримати визначеність у якомусь важливому питанні у сфері взаємовідносин.
Не варто чекати перепочинку в найближчий тиждень, через те, що енергії та сили додадуться у Терезів, а також з'явиться можливість знайти своє покликання і змінити долю. Вдалий час для того, щоб прийняти правильні рішення, посилиться енергетика та інтуїція. Постарайтеся компенсувати робоче навантаження радістю від спілкування і знайти час для того, щоб провести його з близькими та коханими.
На цьому тижні Скорпіонам не рекомендується ризикувати. У першій половині можна ставити цілі та проводити розмови про перспективи, однак приймати остаточне рішення поки не варто. У другій половині тижня можливі загострення у відносинах з оточенням, доведеться домовлятися. Дозвольте вам допомогти оточенню. Чужа думка може стати певним прикладом, який дозволить вирішити складну ситуацію.
Середина серпня принесе Стрільцям просування по кар'єрних і соціальній драбинах. Не варто в гонитві за роботою забувати про суто людські стосунки, оскільки робота в команді зараз буде мати дуже велике значення. На цьому тижні можливе формування майбутнього, може статися якась помітна подія або зовнішня суттєва зміна. Близькі люди допоможуть зміцнити це відчуття і дадуть відчуття впевненості в собі.
На цьому тижні можлива істотна зміна фінансового становища, в кращу або гіршу сторону. Планети будуть підтримувати, а інтуїція дасть відчути, що саме потрібно зробити і які речі залишити в минулому. Це можуть бути старі зв'язки, негативні думки, старі речі або звички. Треба ввійти в режим економії енергії та не випробовувати себе на міцність ризиками.
Успіх супроводжуватиме Водоліїв, але не варто цим зловживати, особливо якщо доведеться заради цього пожертвувати інтересами близьких. Не варто приймати поспішних рішень, піддаватися спокусам і слабкостям, а також йти проти моралі. Постарайтеся уникнути неприємностей, через те, що це дасть нові можливості у сфері досягнення своїх цілей.
Тиждень дуже емоційний і потрібно стежити, щоб сплески не завадили стратегічному плануванню і прийнятим рішенням. Планети не дадуть достатньої енергетики, щоб просувати свої ініціативи, в багатьох аспектах доведеться покладатися на власні сили. З'явиться більше часу на особисті справи, а романтичний настрій розширить коло інтересів, і викличе бажання змінити свій імідж.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку зірки обіцяють романтичні пригоди у другій половині серпня.