Яркий и активный период: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 августа

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 августа (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ожидает невероятная удача

Гороскоп на середину августа сулит большинству представителей зодиакального созвездия яркую и насыщенную неделю, много интересных встреч и романтические приключения.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 10 по 16 августа и сообщили, кому обязательно повезет. Об этом пишет издание Almaty.

Овен

Не бойтесь активных действий на этой неделе, это поможет вам достичь нужного результата. На работе возможны изменения в лучшую сторону. Будьте открыты для чего-то нового, будьте коммуникабельны. На выходных постарайтесь отвлечься от всех забот и повеселиться в кругу друзей или близких людей.

Телец

Эмоциональное спокойствие и настойчивость помогут вам преодолеть препятствия. Приложите максимум сил и терпения, чтобы недоброжелателям не было чему радоваться. Выходные лучше всего провести с чувством внутренней свободы. Не давайте обещания и не решайте чужие проблемы. В отношении любого человека не делайте поспешных выводов.

Близнецы

Все, что происходит вокруг вас, свидетельствует об изменениях в вашей жизни и они будут позитивным. Вы получите выгодное деловое предложение, признание в любви или предложение руки и сердца. Уделите время самому главному, не распыляйтесь по мелочам. На выходных посетите вечеринку с друзьями.

Рак

Постарайтесь в ближайшие дни смотреть на все по-философски. Наблюдайте за развитием событий, извлеките из них что-то полезное для себя. Не участвуйте в чужих спорах и делах. Во вторник возможен всплеск активности, во второй половине неделе могут быть конфликты, потеря сил или денег.

Лев

Вы сможете удивить окружающих и задача, чтобы это удивление было приятным. В среду может всплыть ваша тайна, готовьтесь давать объяснения. В четверг вы сможете найти общий язык со сложными людьми, а конец недели принесет вам удачу во работе с коллегами и партнерами. Звезды вам сулят небывалые высоты.

Дева

В ближайшие дни не стоит общаться с представителями органов, власти, налоговой – перенесите все это ближе к осени. Возможны перепады настроения, которые потянут за собой творческий и психологический кризис. Проекты будут воплощаться с трудом. Не идеализируйте свое прошлое, старые друзья – всего лишь воспоминания. Будьте готовы к новым, но судьбоносным знакомствам.

Весы

У вас появится шанс продвинуться вперед, нужно только правильно подобрать направление. В понедельник завершите важное дело, во вторник – возьмите под контроль эмоции, так возможен скандал. Если вы в этом году все еще не спланировали отпуск, то самое время взять несколько дней и отправиться к морю.

Скорпион

Неделя будет активной, наполнена яркими событиями. Возможна дополнительная прибыль, интересное деловое предложение. Все замыслы и планы будут реализоваться, знакомые будут обращаться к вам за советом и помощью. В выходные настроение улучшится от встречи с любимым человеком, от его заботы. Также возможны встречи с друзьями.

Стрелец

Ожидайте прилив сил, вы будете в прекрасной форме, но не стоит тратить свою энергию на ненужные дела. Доверьте часть своих обязанностей надежным партнерам, оставьте за собой только самое главное. Не обещайте того, чего не сможете выполнить. В четверг поездки и путешествия будут успешным. В пятницу ждите важную информацию, а выходные проведите с семьей.

Козерог

Звезды сулят новых друзей, разнообразие в работе. Во вторник придется решать сложную задачу, но вы справитесь. Сил придется потратить много, но это даст новый и нужный опыт. Наступает благоприятное время для ремонта квартиры. На выходных постарайтесь отвлечься от суеты и утомительных контактов.

Водолей

Вам пригодятся здравомыслие и бдительность, последите за высказываниями, так как можете ненароком стать болтливы. К проблемам постарайтесь подходить нестандартно, тогда это даст положительный результат. В середине недели воздержитесь от критики, это чревато ссорой. На выходных постарайтесь скрыть от посторонних глаз свою личную жизнь.

Рыбы

Обстоятельства будут постоянно меняться и вам понадобиться спокойствие и самообладание, чтобы справиться. На работе будьте инициативны, это поможет быстро исправить неудачную ситуацию. В середине недели возможны конфликты с близкими родственниками, а вот с друзьями будет полное взаимопонимание.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 10 по 16 августа.