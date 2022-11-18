ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Природа отдыхает". Как выглядит озеро Синевир после первого снега: фото

Новина українською →
Пятница 18 ноября 2022 13:49
"Природа отдыхает". Как выглядит озеро Синевир после первого снега: фото Фото: Первый снег на озере Синевир (facebook.com/Виталий Дыблюк)
Автор: Ольга Маджумдар

Карпаты стало заметать снегом – первые "зимние" фото с живописных туристических локаций появились в соцсетях.

Сейчас ели вокруг озера Синевир в Закарпатье уже белые от снега, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу экскурсовода Виталия Дыблюка.

На опубликованных фото и видео видно, что снегом припорошило все деревья вокруг самого высокогорного озера Украины. Об осени теперь напоминает только пожелтевшая трава в лесу.

Фото: Заснеженное озеро Синевир (facebook.com/Виталий Дыблюк)

Снежный пейзаж в комментариях к снимкам пользователи называют "настоящей зимней сказкой" и "непревзойденной красотой".

"И к вам пришла зима. Озеро такое спокойное, природа отдыхает. Надеемся, когда все проснется от зимнего сна, в Украине уже будет мир", - написала одна из комментаторов.

На высокогорье намело метр снега – предупреждают спасатели

Высоко в Карпатах 18 ноября отмечается усложнение погодных условий, предупреждают спасатели Черногорского поисково-спасательного поста.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Идет снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 сантиметов, а на склонах - больше метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха - минус 4°С", - предупреждают туристов.

&quot;Природа отдыхает&quot;. Как выглядит озеро Синевир после первого снега: фотоФото: Снег на горе Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В связи с погодой любителей зимних походов просят воздержаться от выхода на высокогорье.

Напомним, мы писали, что из Рахова запускают "Марморосский экспресс" в Румынию.

Читайте РБК-Украина в Google News
синевир Туризм Карпаты
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Еще один путь в ЕС. Как старая железная дорога изменит связи между странами
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Все мнения