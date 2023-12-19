Эти дела нужно сделать до Рождества, чтобы прожить счастливый год
В воскресенье 24 декабря украинцы будут отмечать Сочельник, а 25 декабря - Рождество Христово. Оба дня чрезвычайно важны в нашей культуре и содержат много традиций и предрассудков.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно успеть к Рождеству, чтобы провести счастливый год.
При написании материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.
Дела к Рождеству
Прежде всего, стоит знать о том, что традиционно Рождеству в Украине предшествует 40-дневный пост. Он начинается 15 ноября и продлится до 25 декабря. Таким образом, люди физически и духовно очищаются от грехов.
Последний день перед постом выпадает на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому пост часто называют Филипповкой.
До Рождества обязательно нужно убрать в доме и обновить хозяйственные орудия.
К празднику также было принято запасаться всем, необходимым для зимы. Это могут быть дрова, ткань, мука, мед и т. д. В домах также украшали иконы новыми или чистыми полотенцами, зеленью.
Что делать в канун Рождества
За день до Рождества весь день нельзя было ничего есть до самого святого ужина.
Утром в дом нужно было занести дидуха. Раньше его делали из последнего урожая пшеницы. В наше время это может быть простой букет колосьев. Поставить его нужно под иконой как символ изобилия.
Конечно, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.
Накрыть стол нужно до того, как взойдет первая звезда. Не забудьте поставить лишнюю тарелку для духов умерших. Наши предки верили, что они приходят на Рождество.
А для защиты от темных сил на каждый угол стола клали по зубчику чеснока.
Еще одна традиция говорит о том, что перед ужином хозяин должен был занести под стол сено, напоминающее, что Спаситель родился в яслях.
Перед ужином также следует прочитать молитву вместе со всеми присутствующими.
После этого можно приступать к еде. Однако не забудьте, что начинаем всегда с кутьи. Причем делает это хозяин дома или самый старший член семьи. Он пробует кутью, говорит пожелания родным.
После ужина следует оставить немного еды на столе или у икон, чтобы почтить память умерших членов семьи.
На следующий день, именно на Рождество, сходите в церковь, устройте настоящий праздничный обед, пригласите гостей и отправляйтесь колядовать.
Когда в этом году отмечать Рождество
Переход на новый календарь
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Ранее мы делились рецептом классической и традиционной кутьи на Рождество.
Читайте также, кому из знаков Зодиака повезет под само Рождество.