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Эти дела нужно сделать до Рождества, чтобы прожить счастливый год

Украина, Вторник 19 декабря 2023 20:01
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Эти дела нужно сделать до Рождества, чтобы прожить счастливый год Что нужно сделать до Рождества (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В воскресенье 24 декабря украинцы будут отмечать Сочельник, а 25 декабря - Рождество Христово. Оба дня чрезвычайно важны в нашей культуре и содержат много традиций и предрассудков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно успеть к Рождеству, чтобы провести счастливый год.

При написании материала использовались источники: сайт ПЦУ, лунный календарь, Википедия.

Дела к Рождеству

Прежде всего, стоит знать о том, что традиционно Рождеству в Украине предшествует 40-дневный пост. Он начинается 15 ноября и продлится до 25 декабря. Таким образом, люди физически и духовно очищаются от грехов.

Последний день перед постом выпадает на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому пост часто называют Филипповкой.

До Рождества обязательно нужно убрать в доме и обновить хозяйственные орудия.

К празднику также было принято запасаться всем, необходимым для зимы. Это могут быть дрова, ткань, мука, мед и т. д. В домах также украшали иконы новыми или чистыми полотенцами, зеленью.

Что делать в канун Рождества

За день до Рождества весь день нельзя было ничего есть до самого святого ужина.

Утром в дом нужно было занести дидуха. Раньше его делали из последнего урожая пшеницы. В наше время это может быть простой букет колосьев. Поставить его нужно под иконой как символ изобилия.

Конечно, обязательно нужно приготовить кутью и 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

Накрыть стол нужно до того, как взойдет первая звезда. Не забудьте поставить лишнюю тарелку для духов умерших. Наши предки верили, что они приходят на Рождество.

А для защиты от темных сил на каждый угол стола клали по зубчику чеснока.

Еще одна традиция говорит о том, что перед ужином хозяин должен был занести под стол сено, напоминающее, что Спаситель родился в яслях.

Перед ужином также следует прочитать молитву вместе со всеми присутствующими.

После этого можно приступать к еде. Однако не забудьте, что начинаем всегда с кутьи. Причем делает это хозяин дома или самый старший член семьи. Он пробует кутью, говорит пожелания родным.

После ужина следует оставить немного еды на столе или у икон, чтобы почтить память умерших членов семьи.

На следующий день, именно на Рождество, сходите в церковь, устройте настоящий праздничный обед, пригласите гостей и отправляйтесь колядовать.

Когда в этом году отмечать Рождество

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Ранее мы делились рецептом классической и традиционной кутьи на Рождество.

Читайте также, кому из знаков Зодиака повезет под само Рождество.

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Рождество свята