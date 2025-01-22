Ризатдинова открыла в Киеве фотовыставку о Крыме: почему это важно

"Я - крымчанка, и всегда, при любых своих спортивных или личных достижениях, как только я получала право сказать слово, для меня было важным подчеркнуть, что я из Крыма, ведь невероятно этим горжусь. С 2014 года полуостров находится в оккупации, и я не могу попасть в свой родной дом, как и миллионы других крымчан", - говорит Анна.

Эта фотовыставка для нее - "это возможность сказать еще одно слово, еще один способ напомнить, что Крым - это Украина, и сколько бы времени ни прошло, все мы будем ждать его к украинскому дому".

Сама Ризатдинова тоже стала героиней экспозиции. Среди других выдающихся личностей Мустафа Джемилев, Тамила Ташева, Jamala, Ахтем Сеитаблаев, Асан Исенаджиев и Севгиль Мусаева.

На мероприятии, посвященном открытию фотовыставки в киевском ТРЦ Gulliver, присутствовали сами герои, выдающиеся украинские государственные и общественные деятели, военнослужащие, представители крымскотатарского народа, волонтеры, инфлюенсеры и лидеры общественного мнения.

В Киеве открылась фотовыставка о выдающихся крымчанах (фото: NAME PR)

Заметим, что снимки для данной инициативы сделал Константин Либеров - украинский фотограф, который вместе со своей женой Владой Либеровой с первых дней полномасштабного вторжения фиксирует преступления РФ против Украины, рассказывает о героизме украинских военных и реалиях жизни во время войны.

"Чтобы иметь будущее, важно фиксировать настоящее. Крым продолжает быть душой, символом и домом для миллионов в Украине. Наша борьба началась более десяти лет назад на полуострове и продолжается до сих пор. И на протяжении всего этого времени мы помним цель - вернуть себе свое", - поделился Либеров.

Джамала, Сеитаблаев и другие звезды стали героями фотовыставки о выдающихся крымчанах (фото: NAME PR)