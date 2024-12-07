Каток, ярмарка, резиденция Санты: самые яркие локации на ВДНГ для всей семьи

"Зимова країна" в Киеве на ВДНГ уже в десятый раз приглашает взрослых и детей на свои локации, чтобы получить самые яркие впечатления от этой зимы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие локации работают сейчас на ВДНГ, какие эмоции можно ожидать от их посещения и сколько это стоит.

Многочисленные фотозоны и праздничная елка на ВДНХ

На центральном входе в ВДНГ гостей встречают милые Снежки и веселые Пингвинчики, которые сразу создают атмосферу праздника. В центре расположили роскошную 14-метровую елку, украшенную яркими огоньками и великолепными игрушками. Рядом - праздничная фотозона, где можно сделать памятные фото с волшебным эльфом, милым мишкой и горой новогодних подарков. Еще одну елку, с упорными Снеговиками, можно найти прямо в бассейне!

Каток на Центральной площади

Место, где смех раздается громче, а время замедляется. Это один из самых больших катков в Украине - 2500 квадратных метров! Здесь можно кружить на коньках вокруг сказочного замка, держа за руку близкого человека, или классно провести время вместе с друзьями. Ну а трибуны для зрителей и тематическая музыка превращают в маленький ледовый спектакль каждое движение катком. Для тех, кто только начинает овладевать льдом, доступны услуги тренера и пингвины-помощники.

Стоимость билетов: 390 грн, льготный – 270 грн.

На центральной площади "Зимової країни" есть большой каток (фото: vdng.ua)

На центральной площади "Зимової країни" есть большой каток (фото: vdng.ua)

Рождественская фабрика мечты

Здесь каждый на время может вернуться в детство и вспомнить, что мечтать нужно всегда. Помогают в этом работники сказочной фабрики - неугомонные эльфы. В конце экскурсии все гости обязательно реализуют полученные знания на практике - собственноручно создают елочное украшение, его можно забрать с собой, и оно еще долго будет напоминать о рождественской магии ВДНГ.

Стоимость билетов: 400 грн (групповой - 330 грн до 31 декабря, а с 1 по 12 января цена составит 380 грн).

Рождественская фабрика мечты (фото: vdng.ua)

Резиденция Санты

Каждый, независимо от возраста, может поделиться своими сокровенными желаниями с Сантой и его помощниками в канун Рождества и новогодних праздников. То, что они сбываются, уже проверено. Атмосфера сказки, музыкальное представление и теплые объятия с эльфами - гарантированы.

Стоимость билетов: 450 грн.

Куда пойти на новогодние праздники 2025 года (фото: vdng.ua)

Альпийская горка

Что за зима без горок? Альпийская горка на ВДНГ - идеальное сочетание зимнего драйва и духа горных приключений. Здесь можно позволить себе быть беззаботным, смеяться сколько хочется и на миг почувствовать себя летящим навстречу приключениям ребенком. А еще можно посоревноваться с друзьями или с собой - в этом году горка обустроена радарами скорости.

Стоимость билетов: один спуск - 90 грн, три спуска - 180 грн, пять спусков - 280 грн.

Оранжерея чар

Если существует сказочный побег от зимнего холода в мир вечного лета, он точно начинается за дверью Оранжереи чар. Среди экзотических растений время словно останавливается: вечнозеленые растения, держащие звездное небо пальмы и фотозоны, вдохновленные фантазией Безумной Шляпники. Здесь можно прогуляться с аудиогидом, поучаствовать в тематических мероприятиях, почитать или просто насладиться тишиной.

Стоимость: 120 грн, льготный – 95 грн.

Гостей ждет много локаций и развлечений (фото: vdng.ua)

Домик чая

Особое место уюта и обаяния. Здесь можно согреться зимними предложениями чая, насладиться вкусным лакомством и сделать яркие фото среди интерактивных инсталляций и тематической фотозоны, стилизованной под зимнюю сказку.

Вход бесплатный.

Аттракционы, колесо обозрения и карусель

Мир аттракционов - это место, где каждый может поймать свой идеальный момент: удивительные виражи, дарящие адреналин, сказочную рождественскую панораму с высоты колеса обзора или легкую ностальгию на Киевской карусели.

Стоимость билетов: от 150 грн.

Animal Park

Здесь вы найдете лучших терапевтов - милых и пушистых. Альпаки, козочки, ламы, поросята, курочки и петушки ждут объятий гостей и радуются встрече с малышами. А еще - снимают стресс лучше любой медитации и дарят искренние эмоции, которые так нужны этой зимой.

Стоимость билетов: детский - 200 грн, взрослый - 250 грн, семейный - 500 грн.

"Зимова країна" на ВДНГ предлагает много развлечений (фото: vdng.ua)

Музей науки

Место, где наука оживает, а открытия становятся настоящим происшествием. Катайтесь на велосипеде с квадратными колесами, рассмотрите двухметровую голограмму, подержите в руках модель человеческого мозга - каждый экспонат здесь интерактивен. А самый большой из них - стеклянный потолок, меняющий цвета, словно приглашает вас в мир научных чудес.

Стоимость билетов: входной - 200 грн, билет с возможностью посмотреть научное шоу - 320 грн.

Выставка-ферма живых тропических бабочек

Шагая между цветными бабочками, вы попадете в тропическую сказку. Здесь можно увидеть, как эти создания рождаются, развиваются и живут среди экзотических растений. Это не просто выставка, а настоящее приключение в мире природы.

Стоимость билетов: детский - 200 грн, взрослый - 220 грн, льготный - 190 грн.

Kitchen & Garden

Очаровательный голубой домик - это уже инстаграммная визитка ВДНГ, место, где каждый кадр становится особенным. Праздничная атмосфера и стильный рождественский декор гарантируют самые лучшие рождественские фото, TikTok и Reels. Кроме того, здесь вы найдете елки в горшках, подарки, травяные чаи, специи и вкусные десерты.

Вход бесплатный.

Рождественская ярмарка и фуд-корт

После активных развлечений под открытым небом ничего не согревает лучше, чем аромат горячего глинтвейна и вкусные гриль-блюда. Это и многое другое предлагают рождественские фуд-корты и многочисленные заведения на территории ВДНГ. А на рождественской ярмарке можно будет купить подарки, праздничный декор и фирменный мерч "Зимової країни".

"Зимова країна" на ВДНГ (фото: vdng.ua)