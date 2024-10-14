ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Понедельник 14 октября 2024 16:30
UA EN RU
Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир Военные фотографии из Украины поразили жюри европейского конкурса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Известный украинский фотограф Константин Либеров стал лауреатом престижной премии Bayeux Calvados-Normandy Award, отмечающей работу военных корреспондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты премии, награждение которой традиционно прошло во французском городе Байе.

Что известно о победе Либерова

Константин одержал победу в категории "Фото" по открытому голосованию аудитории с серией фотографий "Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда".

Кроме того, украинский фотограф занял второе место в той же категории по выбору жюри.

"Это большая честь и невероятное достижение - как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию - освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру", - прокомментировал достижение Либеров.

Победу Либеров одержал за фото, сделанное 9 ноября 2023 года в Горловском районе Донецкой области. На нем солдат 24-й механизированной бригады продвигается вдоль старых окопов, вырытых у кладбища.

Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Фотография, поразившая жюри Bayeux Calvados-Normandy Award (фото: Константин Либеров, instagram.com/libkos)

Что известно о Bayeux Calvados-Normandy Award

Премия Bayeux Calvados-Normandy Award была создана в 1994 году во французском городе Байе в честь 50-летия высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

За время существования награды ее получали представители ведущих мировых СМИ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde и других.

В этом году лауреатами премии также стали корреспонденты с фотографиями из сектора Газа.

Кто такой Константин Либеров

Константин Либеров - известный украинский фотограф и фотожурналист, который стал одним из символов современной украинской фотографии.

Он вместе со своей супругой Владой освещают в своем Instagram-блоге libkos полномасштабное российское вторжение в Украину с момента его начала, часто работая непосредственно на линии столкновения. Их фотографии стали важным свидетельством военных преступлений России и разрушений, нанесенных войной украинцам.

Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мирЛиберов получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Константин и Власть Либеровы документируют ужасы войны (фото: instagram.com/libkos)

Их фотографии регулярно появляются на страницах международных и украинских изданий. За свою значимую работу Либеров был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Ранее мы рассказывали о работе боевых водолазов, зафиксированной Константином Либеровым.

Кроме этого, сообщали о том, что Олега Ляшко сделали комбатом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Фотографы
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы