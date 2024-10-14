Либеров получил престижную премию. Его военные фото из Украины ошеломили мир

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты премии, награждение которой традиционно прошло во французском городе Байе.

Что известно о победе Либерова

Константин одержал победу в категории "Фото" по открытому голосованию аудитории с серией фотографий "Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда".

Кроме того, украинский фотограф занял второе место в той же категории по выбору жюри.

"Это большая честь и невероятное достижение - как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию - освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру", - прокомментировал достижение Либеров.

Победу Либеров одержал за фото, сделанное 9 ноября 2023 года в Горловском районе Донецкой области. На нем солдат 24-й механизированной бригады продвигается вдоль старых окопов, вырытых у кладбища.

Фотография, поразившая жюри Bayeux Calvados-Normandy Award (фото: Константин Либеров, instagram.com/libkos)

Что известно о Bayeux Calvados-Normandy Award

Премия Bayeux Calvados-Normandy Award была создана в 1994 году во французском городе Байе в честь 50-летия высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

За время существования награды ее получали представители ведущих мировых СМИ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde и других.

В этом году лауреатами премии также стали корреспонденты с фотографиями из сектора Газа.

Кто такой Константин Либеров

Константин Либеров - известный украинский фотограф и фотожурналист, который стал одним из символов современной украинской фотографии.

Он вместе со своей супругой Владой освещают в своем Instagram-блоге libkos полномасштабное российское вторжение в Украину с момента его начала, часто работая непосредственно на линии столкновения. Их фотографии стали важным свидетельством военных преступлений России и разрушений, нанесенных войной украинцам.

Константин и Власть Либеровы документируют ужасы войны (фото: instagram.com/libkos)

Их фотографии регулярно появляются на страницах международных и украинских изданий. За свою значимую работу Либеров был награжден орденом "За заслуги" III степени.