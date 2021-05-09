День матері 2021: найкрасивіші привітання у віршах і листівках для коханих мам
День матері 2021 в Україні відзначать у другу неділю травня. Цього року свято співпаде з Днем перемоги 9 травня. У це важливе свято заведено вітати головну людину в житті кожного - кохану матусю, балувати її увагою, подарунками, квітами, сніданком і смачною вечерею.
Читайте в нашому матеріалі далі, як привітати мам з цим важливим днем.
У цей день, на відміну від 8 березня, вітають не всіх жінок, а саме тих, хто стали матерями, а також вагітних жінок. Свято сьогодні відзначається в 23 країнах світу, а вперше його відсвяткували у США в 1914 році.
Привітання у віршах і листівки для коханих матусь
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров'я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров'я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
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