Різатдінова натякнула на новий роман після Танців з зірками

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (колаж: РБК-Україна)

Після проекту Танці з зірками Анна Різатдінова багато часу проводить зі своїм партнером

Анна Різатдінова, якій приписують роман з "Холостяком" Іраклі Макацарією, схоже небайдужа до свого партнера Олександра Прохорова. Навіть після закінчення телешоу гімнастка з'являється на світських заходах з танцівником.

Так, пара не тільки разом прийшла на M1 Music Awards, але й одяглася в однаковому стилі, щоб гармоніювати один з одним.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на M1 Music Awards (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Після закінчення проекту, Прохоров в соцмережах подякував вже екс-партнерці, ласкаво назвавши її "Різатдінчик".

"Як же я вдячний тобі, Різатдінчик, що ти довірилася мені, і ми пройшли цей нелегкий шлях разом", - написав Прохоров.

Прохоров і Різатдінова часто показують один одного у своїх соцмережах і навіть згадують у публікаціях. Очевидно, на паркеті між ними зародилися теплі дружні почуття, а чи переростуть вони у щось більше - покаже час.

Нагадаємо, на шоу Танці з зірками 2019 перемогла пара Ксенії Мішиної та Євгена Кота. Анна Різатдінова та Олександр Прохоров посіли друге місце.