Ризатдинова назвала главную проблему молодых украинских спортсменов

"Главная проблема, по моему мнению, как бы это, возможно, грубо не звучало, но это жалость к себе. Они сейчас очень редко готовы работать в зале до последней капли пота", - заявила Ризатдинова, комментируя вопрос о различиях между подходами к тренировкам в прошлом и сегодня.

Гимнастка вспоминает, что в ее времена спортсмены были готовы к невероятным нагрузкам, проводя тренировки даже в выходные дни и начиная утро с дополнительных пробежек до основных тренировок. По ее словам, современное поколение, хотя и демонстрирует высокий уровень мастерства, не всегда готово к такому самопожертвованию ради результата.

"Пока пока есть время, или это гимнастика, или плавание - не важно: уделите все 100% своей жизни именно этому виду спорта и вы увидите, какие достижения вам под силу!" - дала совет Анна молодым спортсменам. Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

В то же время Ризатдинова признает, что подходы к воспитанию атлетов должны меняться с поколениями. Она отметила, что не может утверждать, что современные результаты стали хуже, ведь Украина продолжает демонстрировать высокий уровень на международных соревнованиях, даже в условиях войны.

"Как показали последние Олимпиады, даже в условиях войны, у нас действительно очень классный результат. А если мы говорим о фанатизме, то надо показывать и рассказывать больше о спорте", - подчеркнула спортсменка. Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

Она подчеркнула важность популяризации спорта и историй успеха украинских атлетов, чтобы вдохновлять молодое поколение. Сама Ризатдинова говорит, что примеры выдающихся украинских спортсменок прошлого, таких как Лилия Подкопаева, Екатерина Серебрянская и Анна Бессонова, были важным мотиватором для нее и ее поколения. И такие примеры нужны и сегодня.

Говоря о проблемах украинской художественной гимнастики и спорта в целом, Ризатдинова отметила недостаток современных тренировочных залов. Эта проблема, по ее словам, является давней и требует неотложного решения, ведь наличие надлежащих условий является ключевой для подготовки спортсменов высокого уровня.

"Нам очень не хватает залов, больших и просторных, чтобы занимались и сеньоры, и юниоры. Ирина Ивановна Дерюгина не раз говорила об этой проблематике. Наверное, это единственное, что могу выделить," - отметила она.