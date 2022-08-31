ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація

Новость на русском →
Середа 31 серпня 2022 14:45
Транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація Фото: транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Громадський транспорт у Києві й надалі припинятиме рух у разі повітряної тривоги, однак тепер зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, Департаменту муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" було доручено обладнати зупинки інформацією про найближчі укриття.

Після відбою кожен зможе продовжити рух у тому ж транспорті, або ж скористатися наступним. Водночас оплачувати проїзд після відбою повторно не потрібно.

"Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - пише пресслужба КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок