Транспорт у Києві під час тривог не працюватиме, але планується новація

Громадський транспорт у Києві й надалі припинятиме рух у разі повітряної тривоги, однак тепер зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, Департаменту муніципальної безпеки КМДА та КП "Київпастранс" було доручено обладнати зупинки інформацією про найближчі укриття.

Після відбою кожен зможе продовжити рух у тому ж транспорті, або ж скористатися наступним. Водночас оплачувати проїзд після відбою повторно не потрібно.

"Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", - пише пресслужба КМДА.