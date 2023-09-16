Римме Зеленской - 73! Что известно о маме президента и как она поддержала сына в политике (фото)

16 сентября свой 73-й день рождения отмечает мама президента Украины Римма Зеленская. О ее жизни известно мало. По образованию она инженер, поэтому в молодые годы вместе с мужем и маленьким сыном уехала в Монголию работать.

Styler собрал все, что известно о жизни семьи Зеленских и как они поддержали решение сына идти в политику.

Кто такая Римма Зеленская

Родители Владимира Зеленского уже многие годы живут в Кривом Роге. Отцу Александру Семеновичу Зеленскому 75 лет, а маме Римме Владимировне - 73 года.

Работа в Монголии и тяжелый климат подорвала здоровье женщины, поэтому уже через четыре года они вернулись в Кривой Рог. После этого вернуться к работе Римма Зеленская уже не смогла.

Владимир Зеленский с родителями и командой "Квартала 95" (фото: facebook.com)

Мама президента всегда оставалась за кадром, ведь редко давала интервью или рассказывала о сыне вообще. Однако, когда Владимир Зеленский начал готовить предвыборную кампанию, родители отказывали сыну от политики.

"Он советовался с нами, но мы сказали, что это ему совсем не нужно. Это сплошная грязь. Но он так решил. Это его выбор. По крайней мере, я знаю, что он не будет воровать, и не даст никому воровать. У нас семья была скромная. Пока папа защитился и достиг всего... Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обычной, рабочей", - рассказывала Римма в одном из своих немногих интервью.

Сам же Владимир Зеленский, будучи еще участником "Квартала 95", вспоминал в одном из интервью, как мама беспокоилась о нем на съемках.

Римма Зеленская пришла на концерт "Квартала 95" (фото: facebook.com)

"Раньше когда еще никаких диет не соблюдал, тогда холодец в судочке. И обязательно вернуть судочки. Это круто", - поделился Владимир Зеленский.

Вместе с тем, родители президента остаются в Украине и всегда беспокоятся о здоровье сына.

"Мои родители, они все знают. Они здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли я. А отец говорит: "следим, молодцы, добивайте их", - рассказывал он в фильме "Рік".

Родители Владимира Зеленского с внучкой Александрой (фото: facebook.com)

Что известно об отце Зеленском

Александр Семенович Зеленский родился 23 декабря 1947 года в Кривом Роге. Он украинский ученый в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу, доктор технических наук, профессор. С 1995 года заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Зеленский Александр Семенович (фото: Википедия)

В 1983 году Александр Семенович защитил кандидатскую диссертацию на тему "Автоматизированный подсчет запасов железорудных месторождений в АСУ карьером" в специализированном ученом совете Московского горного института по специальности "Маркшейдерия".

В 2003 году защитил докторскую диссертацию по теме "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером" в специализированном ученом совете Национального горного университета по специальности "Маркшейдерия".