Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео)
Владимир Зеленский показал, как выглядит комната на Банковой, в которой он живет в течение всего года войны.
Видео из комнаты президента - фрагмент его интервью для Дмитрия Комарова.
Как выглядит комната Зеленского на Банковой
Комната с виду имеет менее 20 кв. метров, обставленная скромной мебелью. В ней есть одноместная кровать, столик, маленький умывальник, стул и зеркало. Интерьер в пастельных тонах.
Зеленский подтвердил Комарову, что там провел даже 24 и 25 февраля 2022 года. При этом отметил, что также спускался в бомбоубежище.
"Это мой дом, я здесь живу год", - рассказал президент.
Комната Зеленского на Банковой (скриншот)
На кадрах нет и намека на шик и стиль "по-богатому". Комната очень отличается от классического представления президентских покоев. Вместе с тем, в ней есть все необходимое и нет ничего лишнего.
Также отмечается, что в комнате уже подготовлен костюм для Дня победы Украины.
Комната Зеленского на Банковой (скриншот)
Раньше мы делились щемящим видео, на котором Зеленский едва сдержал слезы после вопроса о детях.
Недавно мы писали о том, почему Зеленский носит военную одежду на дипломатических встречах.