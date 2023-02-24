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Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео)

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Пятница 24 февраля 2023 22:07
Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео) Как выглядят президентские покои (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Владимир Зеленский показал, как выглядит комната на Банковой, в которой он живет в течение всего года войны.

Видео из комнаты президента - фрагмент его интервью для Дмитрия Комарова.

Как выглядит комната Зеленского на Банковой

Комната с виду имеет менее 20 кв. метров, обставленная скромной мебелью. В ней есть одноместная кровать, столик, маленький умывальник, стул и зеркало. Интерьер в пастельных тонах.

Зеленский подтвердил Комарову, что там провел даже 24 и 25 февраля 2022 года. При этом отметил, что также спускался в бомбоубежище.

"Это мой дом, я здесь живу год", - рассказал президент.

Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео)Комната Зеленского на Банковой (скриншот)

На кадрах нет и намека на шик и стиль "по-богатому". Комната очень отличается от классического представления президентских покоев. Вместе с тем, в ней есть все необходимое и нет ничего лишнего.

Также отмечается, что в комнате уже подготовлен костюм для Дня победы Украины.

Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео)

Зеленский показал комнату на Банковой, в которой сейчас живет (видео)

Комната Зеленского на Банковой (скриншот)

Раньше мы делились щемящим видео, на котором Зеленский едва сдержал слезы после вопроса о детях.

Недавно мы писали о том, почему Зеленский носит военную одежду на дипломатических встречах.

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Владимир Зеленский