Река Днестр катастрофически обмелела. Ее можно перейти пешком (видео)
Находящаяся на Буковине река Днестр очень сильно обмелела. Водоем почти остался без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Чернівецький промінь.
Что происходит на реке Днестр
Так, в соцсети опубликовали видео с катастрофическим состоянием Днестра. В ролике видно, что уровень воды в реке значительно снизился.
Отмечается, что видео снято у Хотинской крепости.
"Днестр возле Хотинской крепости можно перейти пешком. Днестр и его притоки резко обмелели", - подписали авторы видео.
Для справки
Отметим, что Днестр - это вторая самая большая река после Днепра. Протяженность реки 1362 км, из них на территории Украины 925 км.
На Днестре в Украине созданы три водохранилища: Днестровское, Днестровское буферное и Днестровское гидроаккумулирующее. Они вместе образуют комплекс Днестровских водохранилищ, главное предназначение которых противопаводковое и гидроэнергетическое.
Как мы ранее писали, в Мариуполе в городском парке образовалась "река" из канализационных стоков.
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