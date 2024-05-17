Ученые заявляют, что раскрыли тайну строительства египетских пирамид. Вот что они нашли

Ученые обнаружили, что когда-то у Нила был приток, длиной 64 километра, который проходил вблизи места расположения пирамид в Гизе. Они считают, что это помогло в логистике строительных материалов при сооружении пирамид.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNN.

Что известно об открытии

Большая египетская пирамида и другие древние памятники в Гизе находятся на изолированном участке земли на краю пустыни Сахара. Это расположение долго удивляло археологов. Сейчас ученые обнаружили доказательства того, что река Нил когда-то протекала вблизи этих пирамид, что способствовало строительству достопримечательностей, которое началось 4700 лет назад.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, используя спутниковые изображения и анализ кернов осадочных отложений, нанесло на карту высохший приток Нила протяженностью 64 километра, который давно погребен под сельскохозяйственными угодьями и пустыней.

"Это первое исследование, содержащее карту давно потерянного древнего рукава реки Нил", - заявила ведущий автор исследования профессор и директор лаборатории дистанционного зондирования космоса и дронов на факультете наук о Земле и океане Университета Северной Каролины Уилмингтон Эман Гонейм.

Гонейм и его коллеги называют этот вымерший рукав реки Нил Ахрамат, что в переводе с арабского означает пирамиды.

Древний водный путь имел ширину примерно в полкилометра и глубину не менее 25 метров.

Карта древнего притока Нила (фото: Eman Ghoneim et al)

По словам ученых, большой размер рукава Ахрамат и его близость к 31 пирамиде свидетельствуют о том, что он имел функциональное значение.

Гонейм утверждает, что река могла сыграть ключевую роль в транспортировке древними египтянами огромного количества строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид.

"Наше исследование показывает, что многие пирамиды в исследуемом районе имеют дамбу, церемониальную дорожку, которая проходит перпендикулярно ветви Ахрамат и заканчивается прямо на берегу реки", - добавила ученая.

Как обнаружили древний рукав Нила

По словам Гонейма, следы реки не видны ни на аэрофотосъемках, ни на изображениях из оптических спутников. Ученая заметила что-то неожиданное, изучая радиолокационные спутниковые данные более широкой территории для древних рек и озер, которые могли обнаружить новый источник подземных вод.

"При работе с этими данными я заметила это ответвление или своего рода берег реки, и это не имело никакого смысла, потому что это действительно далеко от Нила", - рассказала Гонейм.

Она обратилась в Национальный научный фонд с просьбой провести дальнейшее исследование и геофизические данные, полученные на уровне земли с помощью георадара и электромагнитной томографии. Исследования подтвердили, что это старинный рукав Нила.

Почему этот рукав реки высох или исчез, пока неизвестно. Скорее всего, период засухи и опустынивания принес песок в регион, заилив реку.

"Исследование завершает немаловажную часть ландшафтной головоломки прошлого. Собрав эти фрагменты, мы сможем получить более четкое представление о том, как выглядела пойма Нила во время строительства пирамид и как древние египтяне использовали свою среду для транспортировки строительных материалов для своих монументальных строительных начинаний", - заявил географ Французского национального центра научных исследований в Париже Ник Марринер.

В строительстве пирамид мог помочь приток Нила (фото: Getty Images)