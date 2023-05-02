Украинцам запретили отлов некоторых видов рыб: что известно

В Одесской области начался запрет на промышленный и любительский отлов бычков. Причиной является начало массового нереста.

Об этом сообщили на странице Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины в Facebook .

Что известно

С 1 мая 2023 года стартует нерестовый запрет на отлов бычков и черноморского калкана.

Запрет продлится до 15 июня включительно в Черном море с заливами, Тилигульском, Шаболатском, Сухом, вершине Григоровского (Малого Аджилацкого) и Дофиновском (Большом Аджилацком) лиманах.

Также с 1 по 30 мая будет продолжаться запрет на специализированный промысел черноморского калкана в Черном море с заливами.

"Призываем рыбаков быть ответственными, соблюдать установленные запреты и дать рыбе спокойно отнереститься", - говорится в сообщении.

В Украине запретили лов рыбы (facebook.com/dargua)

Сколько времени нерестится бычок

Эксперты говорят, что рыба бычок достигает половой зрелости уже на втором году жизни, при длине тела около 5 см. Нерестится с апреля по сентябрь, преимущественно на мелководных прибрежных участках водоемов.

Под камнями, на неровностях дна самцы устраивают гнезда, обеспечивая гладкую поверхность для приклеивания икринок. В общем, метание икры происходит несколькими порциями. Плодотворность - от 200 до 4 тыс. икринок диаметром до 4 мм.

Обычно в одно гнездо откладывают икру несколько самок и в течение периода развития самец предохраняет кладку. При приближении других рыб самец подает звуковой сигнал, отпугивающий от гнезда врагов.

Вышедшие из икры личинки держатся в толще воды и питаются мелкими ракообразными. Каждая самка нерестится несколько раз в жизни.

Как размножается калкан

По словам специалистов, калкан размножается в открытом море на глубине 25-70 м при температуре 8-12°C. Разгар нереста происходит в мае. Плодотворность - от 2,5 до 13 млн икринок, что делает калкана наиболее плодовитой рыбой Черного моря.

"Большое количество икры способно компенсировать ее большую потерю от хищников и неблагоприятных условий. Икринки - шаровидные прозрачные тельца, диаметром 1,1-1,28 мм. Икра калкана плавучая, в морской воде держится ближе к поверхности и разносится течениями", - пишут эксперты.

Важно, что основная часть икринок поедается теми, кто питается планктонными организмами. В результате из 500 тыс. икринок выживает не более 500 шт.