Тыквенная паста с куриным филе: рецепт полезного осеннего блюда быстрого приготовления

Тыквенная паста - необычный осенний вариант блюда, которое одновременно напоминает салат благодаря основному ингредиенту. Приготовление достаточно просто и быстро, ведь все продукты обжариваются незначительное количество времени.

О том, как готовить пасту из тыквы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блогерки "_recipes_ira".

Что нужно для тыквенной пасты

Для того чтобы приготовить пасту из тыквы, нужны следующие продукты:

тыква - 1 шт.

куриное филе - 1-2 шт.

помидоры черри - 5-10 шт.

чеснок - 3 зубчика

твердый сыр - 20-30 г

плавленый сыр (или крем-сыр) - 1-2 ст. л.

сливки - 250 г

вода (питьевая или кипяченая) - 100 мл

соль - по вкусу

перец - по вкусу

специи - по вкусу

Как готовить пасту из тыквы

Чуть ли не главнее для приготовления этой пасты с тыквой - правильно определить пропорции продуктов. Поэтому лучше выбирать небольшую тыкву и несколько маленьких филе. Но даже если овоща оказалось слишком много, его можно использовать для ароматной выпечки и осенних напитков.

Тыкву нужно вымыть, почистить от кожуры, а затем нарезать на тонкие полоски с помощью овощечистки. Тогда тыква будет гибкой и напоминать спагетти. Впрочем, овощи можно нарезать и обычным ножом.

Филе нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте до готовности со специями. По желанию курятину можно заменить на бекон, ветчину или рыбу. Когда филе будет готово, его нужно переложить в отдельную посуду.

Почистьте чеснок, раздавите его или измельчите ножом. Помидоры помыть и разрезать пополам. Обжарьте чеснок в сковороде в течение нескольких минут, а затем добавьте помидоры.

После того как помидоры поджарятся, влейте теплые сливки. Их обязательно следует подогреть, чтобы жидкость не свернулась от резкого изменения температуры.

Выложите в сковороду тыквенную пасту, влейте воду и всыпьте специи. Накройте сковороду крышкой и готовьте тыкву для размягчения.

Затем добавьте к пасте обжаренное куриное филе и сливочный сыр. Твердый сыр натрите на маленькой терке, присыпьте ним блюдо. Перемешайте пасту перед подачей, по желанию добавив пошлину петрушку, базилик или рукколу.