Тыквенная паста с куриным филе: рецепт полезного осеннего блюда быстрого приготовления
Тыквенная паста - необычный осенний вариант блюда, которое одновременно напоминает салат благодаря основному ингредиенту. Приготовление достаточно просто и быстро, ведь все продукты обжариваются незначительное количество времени.
О том, как готовить пасту из тыквы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блогерки "_recipes_ira".
Что нужно для тыквенной пасты
Для того чтобы приготовить пасту из тыквы, нужны следующие продукты:
- тыква - 1 шт.
- куриное филе - 1-2 шт.
- помидоры черри - 5-10 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- твердый сыр - 20-30 г
- плавленый сыр (или крем-сыр) - 1-2 ст. л.
- сливки - 250 г
- вода (питьевая или кипяченая) - 100 мл
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- специи - по вкусу
Как готовить пасту из тыквы
Чуть ли не главнее для приготовления этой пасты с тыквой - правильно определить пропорции продуктов. Поэтому лучше выбирать небольшую тыкву и несколько маленьких филе. Но даже если овоща оказалось слишком много, его можно использовать для ароматной выпечки и осенних напитков.
Тыкву нужно вымыть, почистить от кожуры, а затем нарезать на тонкие полоски с помощью овощечистки. Тогда тыква будет гибкой и напоминать спагетти. Впрочем, овощи можно нарезать и обычным ножом.
Филе нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте до готовности со специями. По желанию курятину можно заменить на бекон, ветчину или рыбу. Когда филе будет готово, его нужно переложить в отдельную посуду.
Почистьте чеснок, раздавите его или измельчите ножом. Помидоры помыть и разрезать пополам. Обжарьте чеснок в сковороде в течение нескольких минут, а затем добавьте помидоры.
После того как помидоры поджарятся, влейте теплые сливки. Их обязательно следует подогреть, чтобы жидкость не свернулась от резкого изменения температуры.
Выложите в сковороду тыквенную пасту, влейте воду и всыпьте специи. Накройте сковороду крышкой и готовьте тыкву для размягчения.
Затем добавьте к пасте обжаренное куриное филе и сливочный сыр. Твердый сыр натрите на маленькой терке, присыпьте ним блюдо. Перемешайте пасту перед подачей, по желанию добавив пошлину петрушку, базилик или рукколу.
Кстати, раньше мы рассказывали три рецепта блюд из тыквы для осеннего меню.
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