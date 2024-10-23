Шницель с яйцом: рецепт вкусного мясного блюда для начала дня

Шницель - всемирно известное мясное блюдо немецкой кухни. Такую котлету могут изготовлять из целого или молотого мяса, подавая с яйцом, овощами или гарниром.

О том, как готовить шницель с яйцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для шницеля с яйцом

Для того чтобы приготовить шницель с яйцом, нужны такие продукты.

свинина - 700 г

яйца куриные (большие) - 9 шт.

батон - 100 г

лук - 1 шт.

молоко (жирность 3,2%) - 0,5 стакана

сыр - 150 г

приправа "Хмели-сунели" - по вкусу

масло - 1 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

зелень - по вкусу

Как готовить шницель с яйцом

Шницель с яйцом советуют готовить из молотого мяса. Для этого свинину следует промыть и обсушить. После этого нарежьте мясо на небольшие кусочки.

Лук нужно почистить и порезать на несколько частей. Порежьте хлеб на небольшие куски и залейте молоком для замачивания. Впитывать жидкость хлеб должен в течение 10 минут.

Мясо пропустите через мясорубку вместе с луком. Пропустите через мясорубку хлеб и перемешайте его з фаршем до однородной смеси.

Также добавьте в мясную массу молоко из-под хлеба и специи по своему вкусу. Перемешайте ингредиенты и добавьте одно яйцо. После чего необходимо снова перемешать фарш.

Разделите фарш на восемь частей и сформируйте из каждой лодочки - овальную форму с небольшим углублением внутри.

Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите мясные лодочки на противень и выпекайте шницели в течение 20 минут.

Тем временем натрите сыр, промойте и измельчите зелень. Присыпьте каждый шницель сыром и разбейте по яйцу в каждое углубление. После этого запекайте шницели еще в течение 20 минут.

Перед подачей посыпьте с яйцом зеленью. Такое блюдо можно подавать с запеченным картофелем или пюре, спагетти или салатом.