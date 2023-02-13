Рианна на Супербоуле 2023 сообщила о беременности: яркое видео

Рианна снова беременна (фото: instagram.com/cndworld)

Подробности радостного события

На Halftime Show 34-летняя знаменитость выступила беременной. Во время шоу она исполнила отрывки из главных хитов.

В отличие от артистов, выходивших на сцену Супербоула в прошлые годы, Рианна выступала в одиночку.

На певице был Обтягивающий комбинезон от Loewe и пальто от Alaia, они не скрывали округлившийся живот певицы. Который она, к тому же, будто показательно погладила в самом начале выступления. Наверное, поэтому звезда в основном ходила, а не танцевала.

Рианна выступила на Супербоуле (фото: instagram.com/illjahjah)

Завершилось выступление Рианны масштабным фейерверком над стадионом на фоне легендарной песни "Diamonds".

Отметим, что Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года: у пары родился сын.



Во время первой беременности Рианна часто выходила в свет в провокационных образах, которые подчеркивали живот.