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Рианна на Супербоуле 2023 сообщила о беременности: яркое видео

Рианна призналась во второй беременности (фото: twitter.com/NFL)
Автор: Людмила Жукова

Рианна выступила в перерыве матча Супербоул который прошел на стадионе State Farm в Глендейле. Исполнительница сообщила о своей второй беременности. Это первое публичное выступление звезды с 2018 года.

Яркие видео и фото с Супербоула, где многократная обладательница "Грэмми" показала свой заметно округлившийся животик, смотрите в нашем материале ниже.

Рианна снова беременна (фото: instagram.com/cndworld)

Подробности радостного события

На Halftime Show 34-летняя знаменитость выступила беременной. Во время шоу она исполнила отрывки из главных хитов.

В отличие от артистов, выходивших на сцену Супербоула в прошлые годы, Рианна выступала в одиночку.

На певице был Обтягивающий комбинезон от Loewe и пальто от Alaia, они не скрывали округлившийся живот певицы. Который она, к тому же, будто показательно погладила в самом начале выступления. Наверное, поэтому звезда в основном ходила, а не танцевала.

Рианна выступила на Супербоуле (фото: instagram.com/illjahjah)

Завершилось выступление Рианны масштабным фейерверком над стадионом на фоне легендарной песни "Diamonds".

Отметим, что Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года: у пары родился сын.

Во время первой беременности Рианна часто выходила в свет в провокационных образах, которые подчеркивали живот.

Напомним, что Свитолина анонсировала возвращение на корт после рождения ребенка.

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Рианна