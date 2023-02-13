Ріанна на Супербоулі 2023 повідомила про вагітність: яскраве відео

Подробиці радісної події

На Halftime Show 34-річна знаменитість виступила вагітною. Під час шоу вона виконала уривки із головних хітів.

На відміну від артистів, які виходили на сцену Супербоула в минулі роки, Ріанна виступала сама.

На співачці був обтягуючий комбінезон від Loewe і пальто від Alaia, вони не приховували живіт співачки, що округлився. Який вона, до того ж ніби показово погладила на початку виступу. Напевно, тому зірка переважно ходила, а не танцювала.

Ріанна виступила на Супербоулі (Скріншот з відео)

Завершився виступ Ріанни масштабним феєрверком над стадіоном на тлі легендарної пісні Diamonds.

Зазначимо, що Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року: у пари народився син.

Під час першої вагітності Ріанна часто виходила у світ у провокаційних образах, які підкреслювали живіт.