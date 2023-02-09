ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина анонсировала возвращение на корт: осенью она родила дочь

Новина українською →
Киев, Четверг 09 февраля 2023 12:08
Свитолина анонсировала возвращение на корт: осенью она родила дочь Фото: Элина Свитолина прекратила выступления из-за беременности (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейщая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина поделилась планами по возобновлению игровой карьеры уже весной 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

28-летняя спортсменка заявила о намерениях возвращения на корт. В данный момент последний матч в профессионалах она сыграла в марте прошлого года.

"Буду возвращаться в тур в апреле – это моя задача, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии я буду. Апрель стоит в моем плане", – рассказала Свитолина.

В октябре экс-первая ракетка Украины стала матерью девочки Скаи. Отец ребенка – теннисист-профессионал Гаэль Монфис. По словам украинки, дочь будет путешествовать с родителями в рамках теннисного тура.

Профессиональная карьера Светолиной началась в 2010 году. С этого времени она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов