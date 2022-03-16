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Військовий медик, мама 12 дітей з Марганцю загинула в бою з окупантами

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Середа 16 березня 2022 13:35
Військовий медик, мама 12 дітей з Марганцю загинула в бою з окупантами Фото: Ольга Семидьянова (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

48-річна Ольга Семидьянова віддала своє життя у війні з окупантами 3 березня. Вона - Мати-героїня, військовий медик з Марганцю, брала участь у бойових діях з 2016-го року в Донецькій області.

Про це пишуть Факти.

Ольга Семидьянова загинула 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей

За кілька годин до того відправила через знайомих рюкзак з речами і написала дітям, що дуже їх сильно любить і їде в гарячу точку... Більше на зв'язок не виходила.

"Під час бою наші військові відступали, і комбат дав завдання відправити всіх жінок з передової трохи далі, але мама відмовилася... Мама була одягнена в бронежилет, каску. Вона до останнього рятувала бійців, хоча їх і вбили прокляті окупанти. Вони били з танків, стріляла піхота. Маму вбили зі стрілецької зброї. Вона загинула не відразу, а від втрати крові, отримавши важке поранення в живіт", - розповіла дочка Юлія.

Військовий медик, мама 12 дітей з Марганцю загинула в бою з окупантами

Фото: Ольга Семидьянова (facebook.com)

Шість своїх і шість прийомних дітей

Ольга родом із Запоріжжя, де в 19 років вийшла заміж і народила п'ятьох дітей. У 2008-му з чоловіком переїхала у великий будинок біля Марганця, де народилася молодша дочка.

Всього у Ольги з чоловіком шість своїх дітей (чотири дочки і два сини), а також шість прийомних. Ще будучи вагітною молодшою, в сім'ї було прийнято рішення виховувати прийомних дітей.

"На сімейній раді ініціативу батьків ми підтримали, і вони взяли з дитячого будинку шістьох хлопчиків. Всі вони були досить важкими дітьми. Їм було від 11 років, у кожного психологічна травма з минулого. Так ми отримали статус дитячого будинку сімейного типу. Мама Ольга всю себе присвятила родині, вона жила нею", - розповідає донька Анна.

Була на передовій, рятувала поранених

У 2015 році чоловік Ольги пішов добровольцем в батальйон ДУК "Правий сектор", незабаром запропонував своїй дружині приєднатися.

У 2016-му Ольга пішла на фронт разом з донькою Юлією.

"Вона була на передовій і рятувала поранених як бойовий медик у третій штурмовій роті. Тільки через два роки в батальйон приїхали фахівці, і таким чином мама отримувала необхідні медичні знання, щоб офіційно займати цю посаду", - розповідає дочка.

За мужність, героїзм, професіоналізм Ольга отримала чимало нагород. Остання - орден "Честь і слава", якою вона дуже пишалася.

Раніше ми писали про те, що окупанти розстріляли відомого волонтера, який пройшов полон "ЛНР", прямо в інвалідному візку.

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