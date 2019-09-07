Різанина під Черніговом: місцеві розкрили деталі моторошної трагедії

Ветеран АТО влаштував різанину під Черніговом (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветеран АТО влаштував різанину у Варві. Затриманому загрожує 15 років в'язниці

Моторошна різанина під Черніговом забрала життя жінки, і ще кілька людей отримали ножові поранення. Поліція затримала зловмисника, який вчинив криваву розправу над своїми сусідами і колишньою сім'єю. Повідомлялося, що правоохоронцям для знешкодження злочинця довелося брати штурмом кімнату, в якій він забарикадувався, проте місцеві жителі описали подію інакше.

НП сталася в райцентрі Варвинського району увечері 4 вересня. Колишній учасник АТО в неадекватному стані влаштував різанину і мало не спалив приміщення сільради.

В секторі комунікації поліції Чернігівській області повідомили, що на місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного відділення поліції і ГУНП на чолі з начальником ГУ Нацполіції та його заступником, і "поліція взяла штурмом будівлю і врятувала селян від розправи".

Під Черніговом ветеран АТО влаштував різанину і вбив жінку (Фото: cn.npu.gov.ua)

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне вбивство, було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу.

За скоєне злочинцеві загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Місцеві жителі розповіли про затриманого і висловилися щодо того, що ж могло підштовхнути його до подібних жахливих дій. Крім того, люди зазначили, що карета "швидкої допомоги" добиралася цілих 45 хвилин після виклику, і жінка померла від втрати крові внаслідок отриманих поранень. Про це передає місцеве видання "Час Чернігівський".

Під Черніговом ветеран АТО влаштував різанину і вбив жінку (Фото: cn.npu.gov.ua)

"Цей чоловік цілеспрямовано ішов вбити всю сім'ю. "Швидка" доїхала лише за 45 хвилин. А його 2 вищих освіти не виключають того що він являється вбивцею. Чикотило також мав сім'ю та дітей і ніхто не підозрював що він вбивця. Мова йде не про втрачене кохання, а про жорстокого вбивцю", - каже один із жителів Варви, який знає затриманого.

Інший місцевий розвінчав твердження правоохоронців про те, що чоловік бігав вулицями і погрожував їм ножем.

"По селу він не бігав погрожуючи людям. Порізав він не родичів своїх, а родичів бившої жінки, які живуть… аж за 700 метрів в квартирі", - розповів місцевий житель.

Також лунає думка, що чоловіка після повернення з війни на Донбасі могли просто довести до межі - нібито у нього несправедливо забрали пай, обікрали будинок, а його ініціативи щодо створення осередку спілки ветеранів АТО зарубали на корені. Крім того, йдеться, що після бойових дій у чоловіка почалися проблеми з психікою, і навіть була відповідна довідка.

Під Черніговом ветеран АТО влаштував різанину і вбив жінку (Фото: cn.npu.gov.ua)

"Цей чоловік сусідів порізав коли в нього увірвався терпець. Сусіди п'яниці і ніде не працюють. Залізли до нього в оселю і покрали що могли. Він заявив в поліцію про це, але наша доблісна поліція нічого не зробила. Далі він в нього забрали пай в сільській раді. У нього просто увірвався терпець і він спочатку порізав тих хто його обікрав, потім пішов до сільської ради і там підпалив димову шашку вкинув до кабінету голови сільради. Після цього на емоціях, він пішов мстити за втрачене кохання бившій тещі. Бо вона, свого часу, не дала доньці бути з ним разом. А сам він має 2 вищих освіти, мав нормальне життя і працював.

Після АТО в нього були признаки неадекватності трохи. Кажуть, навіть справку мав, що психічно не нормальний. Питання в іншому, навіщо доводити людину до такого, якщо знали що він не нормальний? На це питання, знає відповідь тільки голова сільради.

Глузували з нього коли той хотів відкрити спілку ветеранів АТО. Потім ще й пай забрали, хоча не мали на це права. От людина і не витримала.

Звичайно, такі його дії я не оправдовую. Але факт тупості сільських чиновників на лице.

Мало того, затримали його не поліція. Поліція навіть зайти до нього в дім боялася. Стояли, трусилися на вулиці. Скрутив і зв'язав його сільський чоловік, який є спортсменом і має багато нагород в бойових мистецтвах. А поліція тут тільки для галочки.

До речі, жінка, яка померла, може і не померла би, якби "швидка", якщо її можна назвати швидкою, їхала би швидше. "Швидка" приїхала за 45 хвилин. От і думайте. Жінка за цей час просто стекла кров'ю", - розповів місцевий житель про трагедію.

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