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Попросив не галасувати: в Києві жорстоко побили та порізали чоловіка за просте зауваження

STYLERПодії    02.09.2019 - 08:45
Попросив не галасувати: в Києві жорстоко побили та порізали чоловіка за просте зауваження
Фото: колаж РБК-Україна

У Києві галаслива компанія накинулася на чоловіка у дворі житлового будинку

У Києві чоловіка побили і поранили ножем за просте зауваження компанії людей, які шуміли вночі 2 вересня під вікнами житлового будинку. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці на далеко від станції метро "Деміївська" на вул. Кустанайська, 7. Постраждалого терміново госпіталізували, передає "Інформатор".

Хулігани завдали чоловікові три колоті різані рани в області ребер, стегна і лопатки.

Попередньо було встановлено, що вночі під будинком сиділа група невідомих, які бешкетували і шуміли. До них підійшов житель цього самого будинку і попросив не галасувати, адже люди не можуть заснути. Відбулася словесна перепалка, яка переросла у бійку і закінчилася нанесенням ножових поранень.

Інші люди викликали правоохоронців, але хулігани встигли втекти в невідомому напрямку до приїзду поліції.

Попросив не галасувати: в Києві жорстоко побили та порізали чоловіка за просте зауваження

У Києві побили і поранили ножем чоловіка за прохання не шуміти вночі під будинком (Фото: kiev.informator.ua)

Патрульні надали потерпілому першу допомогу, і далі його забрала карета "швидкої допомоги".

Слідчо-оперативна група оглядала місце події. Всі деталі иа обставини з'ясовуються.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня у Святошинському районі Києва чоловік відкрив вогонь по компанії відпочиваючих в кафе на вулиці Миру. Стрілець знаходився в алкогольному сп'янінні і поранив двох жінок і чоловіка. Неадеквата розлютила собака, яка почала на нього гавкати. Постраждалих госпіталізовано з пораненнями.

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