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Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивала

STYLERЖиття    04.09.2019 - 11:49
Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивала
Колаж (РБК-Україна)

31-річний чоловік образився на хлопчика і вирішив його таким способом провчити

В Одеській області, в місті Балта суд взяв під варту на два місяці чоловіка, який кинув у спину свого племінника ніж. У праві виходу під заставу місцевому жителю відмовлено, передає прес-служба Балтського суду. Як виявилося, 31-річний чоловік під впливом алкоголю посварився зі своїм 13-річним племінником. Той, за його словами, його обзивав. Не довго думаючи, підозрюваний метнув ножа в дитину, а потім вирішив сховатися, але поліція знайшла його за межею міста.

На крики хлопчика з будинку вибігла мати, яка викликала лікарів швидкої допомоги. До пошуків втікача злочинця залучили кінологів зі службовою собакою.

В результаті кривавої сварки дитину госпіталізували у лікарню, де прооперували, а підозрюваний доставлений в правоохоронні органи. Зараз він знаходиться в Одеському слідчому ізоляторі.

Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивала

Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивалаФото: Підозрюваний, 31-річний чоловік (прес-служба поліції)

Постраждалий 13-річний підліток одужує в лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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