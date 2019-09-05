Поліція брала будинок штурмом: під Черніговом чоловік влаштував жахливу різанину

Під Черніговом чоловік кидався з ножем на сусідів і сім'ю (Колаж РБК-Україна)

Колишній учасник АТО бігав з ножем по всьому селу, одна людина загинула

В Чернігівській області неадекватний чоловік влаштував криваву розправу над своїми сусідами та родиною. Подробиці трагедії розповіли в прес-службі ГУНП Чернігівської області.

Інцидент стався в Варвинському районі. У поліцію подзвонили перелякані жителі і повідомили, що в одному з домоволодінь стався конфлікт між сусідами і вже є потерпілі. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, начальник відділення поліції і його заступник.

З'ясувалося, що у чоловіка стався конфлікт з сусідами, які проживають в тому ж будинку, але у другій його половині. Призвідник конфлікту перебував у неадекватному стані і не контролював свої дії.

Колишній учасник АТО увірвався спочатку до своїх сусідів з ножем і завдав травми чоловікові і жінці, а потім повернувся до приміщення, де проживають його колишні родичі. Там він почав наносити всім рідним удари без розбору. Вони дивом вирвалися на вулицю і змогли покликати на допомогу. Теща неадеквата, на жаль, померла від отриманих ран до приїзду швидкої допомоги.

Поки на місце події їхала поліція, чоловік бігав по селу і погрожував ножем своїм односельцям і навіть намагався підпалити будівлю сільради. Після цього він трохи прийшов до тями, повернувся додому і забарикадувався в одній з кімнат.

Під Черніговом колишній учасник АТО влаштував криваву різанину (Фото: Національна поліція)

Поліції довелося брати будинок штурмом, так як чоловік представляв небезпеку для оточуючих. Чоловік був знешкоджений і відправлений в поліцейський відділок, де на даний момент дає свідчення.

За даним інцидентом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Умисне вбивство). Проводиться розслідування. Що стало причиною тимчасового помутніння розуму – з'ясовується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві жорстоко побили та порізали чоловіка за просте зауваження.

А також розповідали про те, що під Одесою чоловік встромив ножа у племінника за те, що той його обзивав.