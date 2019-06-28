Різке погіршення погоди: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 28 червня (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Погода в День Конституції буде загрозливою для жителів деяких областей

Погода в Україні у п'ятницю, 28 червня, принесе різке похолодання по всій країні, а в деяких областях будуть бушувати грозові дощі і шквальний вітер. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться спекотна погода.

Так, в День Конституції сильно похолодає на Заході, Півночі та в Центрі. У західному регіоні вдень очікується від +19 до +22 градусів, за винятком Закарпатської області, де повітря прогріється до +23... +25 тепла.

Погода в Україні 28 червня (ілюстративне фото: GettyImages)

В північних та центральних областях від +18 до +23 градусів. На Сході і Півдні температура також на порядок знизиться. У південному регіоні очікується від +25 до +28 вище нуля, а на Сході від +23 до +27.

Грозові дощі і шквальний вітер накриють сьогодні північні, центральні і східні області.

У Києві в п'ятницю, 28 червня, холодно, дощі і грози. Повітря вдень прогріється до +18... +20 градусів.

Погода в Україні 28 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно Ізмаїл в Одеській області постраждав від сильного урагану і зливи. Вітер повиривав з корінням віковічні дерева, а також позривав дахи з будинків.

Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.