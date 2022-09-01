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Спекотний місяць: кліматологи підбили підсумки серпня у Києві

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 12:15
Спекотний місяць: кліматологи підбили підсумки серпня у Києві Фото: найтеплішим днем в Києві був День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала 22,3 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище за кліматичну норму. Місяць став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди,.

Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до 16,1 градусів, а найтепліше - 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 33,1 градусів.

У серпні на проспекті Науки, 37 випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 року було оновлено одразу три температурні рекорди. Температура повітря в Києві перевищила норму майже на 6 градусів.

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