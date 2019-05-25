Різке похолодання та грози: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні в суботу, 25 травня, знову засмутить українців. Антициклон, який лютує останніми днями, видасть чергову порцію дощів і гроз, також сьогодні знизиться температура повітря по всій країні. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі, синоптик Наталка Діденко також не обрадувала прогнозом погоди на вихідні. Вона попередила про град в деяких областях.

Так, у суботу по всій країні без винятку будуть йти дощі і гримітимуть грози. Вітер буде сильно задувати на Заході, де можливі шквальні пориви. На решті території буде трохи спокійніше.

Погода в Україні 25 травня (фото: pixabay.com)

Температура повітря знизиться на декілька градусів. Так, на Заході повітря прогріється до +18... +22 градусів - цей регіон залишається найпрохолоднішим в країні.

На Півдні буде тепліше всього - від +21 до +25 градусів, за винятком Криму - тут протягом дня повітря прогріється лише до +20... +22.

На решті території країни від +21 до +24 градусів вище нуля.

У столиці України сьогодні дощі і грози, похолодає до +21... +23 градусів.

Погода в Україні 25 травня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, небувалу повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів і продовжують затоплювати околиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

Також повідомлялося, що ураган зі смерчем, який нещодавно пронісся країною, вдалося зафіксувати на відео жителям України з різних областей.